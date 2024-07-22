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≡ Дожди, грозы, град ожидаются в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49675
Дожди, грозы, град ожидаются в Костанайской области
Отправлено: 22.07.24 - 23:19
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По прогнозам синоптиков во вторник, 23 июля, на севере, западе и востоке области ожидается дождь, временами сильный, гроза, днём местами — шквал и град. В Костанае в ближайшие два дня по прогнозу — дождь, гроза.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1259
Re: Дожди, грозы, град ожидаются в Костанайской области
Отправлено: 22.07.24 - 23:19
#1
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С мая месяца Казгидромет пугает грозами и дождями и их вероятность совпадений процентов 15. Если бы предсказывали противоположный результат, вероятность была бы 85%
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10690
Дожди, грозы, град ожидаются в Костанайской области
Отправлено: 22.07.24 - 23:37
#2
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---Сталин спросил у метеорологов, какой у них процент точности прогнозов. – Сорок процентов, товарищ Сталин.– А вы говорите наоборот, и тогда у вас будет шестьдесят процентов.

[Исправлено: Гога, 22.07.2024 - 21:38]
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