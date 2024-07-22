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Почему на протяжении длительного времени никто не предоставлял ключи?

Цитата:Вот вы тоже интересные. Пока в матрице этого мастера ключей найдешь, пока нео в матрице найдешь, пока нео его из заточения вызволит да направит к нужной двери. На родине кибернетики целый двухчасовой фильм про это снят, а вы в условиях костаная хотите чтоб ща 20 минут все разрешилось