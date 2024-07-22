Re: Суд по факту повреждения автомобиля упавшим деревом начался...

Отправлено: - 16:43

Владелец авто сам виноват что оставил свое имущество под гнилым деревом. Теперь ищет козлов, хотя ответчики и нюхом не ведают какое дерево сегодня или завтра на кого свалится. А что страховая компания говорит? Мне кажется надо простить и забыть....