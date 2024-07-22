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≡ Несуществующие справки для первоклассников требуют школы в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49675
Несуществующие справки для первоклассников требуют школы в Костанайской области
Отправлено: 22.07.24 - 18:20
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Общественный контроль зачисления детей в первые классы провел Гражданский альянс Костанайской области «ГрИн» в связи с высокой востребованностью услуги. Результаты этой проверки они предоставили департаменту по делам государственной службы.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24122
Re: Несуществующие справки для первоклассников требуют школы в...
Отправлено: 22.07.24 - 18:20
#1
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Цитата:
Мы продолжаем мониторить качество оказания государственных услуг

Так это разве государственная школа на фотке? В государственных учреждениях все надписи дублируются на двух языках. А эта школа - частная похоже, раз "наравне" не соблюдается.
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1396
Re: Несуществующие справки для первоклассников требуют школы в...
Отправлено: 22.07.24 - 20:42
#2
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..школы продолжаюли..тут ошибка исправьте.....
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
691
Re: Несуществующие справки для первоклассников требуют школы в...
Отправлено: 22.07.24 - 22:36
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
школы продолжаюли..тут ошибка исправьте.....

Спасибо, исправили
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