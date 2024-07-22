Re: О состоянии младенца, пострадавшего в ДТП в Костанае,...

Отправлено: - 22:19

Как не умели ездить за рулем авто, так и продолжают! Высокая скорость, невнимательность, спешка, сотовые телефоны, преступная самонадеянность, являются причинами совершения ДТП! Вообще предлагаю ввести материальную ответственность для водителя за причинение вреда любому владельцу, его имуществу, здоровью, а не за счет страховой компании, вот тогда водитель 1000 раз подумает прежде чем лихачить, и нарушать ПДД.