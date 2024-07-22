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≡ О состоянии младенца, пострадавшего в ДТП в Костанае, рассказали в управлении здравоохранения
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49675
О состоянии младенца, пострадавшего в ДТП в Костанае, рассказали в управлении здравоохранения
Отправлено: 22.07.24 - 22:19
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В аварии, произошедшей вчера, 21 июля, в микрорайоне Жана кала на пересечении пр. Абая и ул. Фролова, пострадали три человека: водители двух автомобилей и годовалый ребенок. Какие травмы они получили в ДТП, рассказали в пресс-службе управлении здравоохранения.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
265
Re: О состоянии младенца, пострадавшего в ДТП в Костанае,...
Отправлено: 22.07.24 - 22:19
#1
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Как не умели ездить за рулем авто, так и продолжают! Высокая скорость, невнимательность, спешка, сотовые телефоны, преступная самонадеянность, являются причинами совершения ДТП! Вообще предлагаю ввести материальную ответственность для водителя за причинение вреда любому владельцу, его имуществу, здоровью, а не за счет страховой компании, вот тогда водитель 1000 раз подумает прежде чем лихачить, и нарушать ПДД.
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