Отправлено: - 21:02

Карачун:

Окон только мало. А так, нормальные дома.

Цитата:Так и я ниче против не имею, Гога просто сделал замечание, что забор плохой, все на виду, я и тут сказал, что норм забор, свою функцию выполняет, а эти двое начали тут про дворцы рассказывать наперегонки. Ну да, на фоне дворцов теперь смотрятся как курятники.