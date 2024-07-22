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≡ Несколько домов остались без холодной воды из-за порыва в квартире, принадлежащей акимату Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49673
Несколько домов остались без холодной воды из-за порыва в квартире, принадлежащей акимату Костаная
Отправлено: 22.07.24 - 17:57
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Видео инцидента было снято 21 июля в 22:47 жительницей дома по адресу Кочубея, 11. В квартире, собственником которой является городской акимат, произошёл порыв холодной воды.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10688
Re: Несколько домов остались без холодной воды из-за порыва в...
Отправлено: 22.07.24 - 17:57
#1
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***установили временные хомуты*** - вы сами поняли , что написали ??? :-x
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1396
Re: Несколько домов остались без холодной воды из-за порыва в...
Отправлено: 22.07.24 - 20:40
#2
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.......прошу редакцию НГ провести акцию по сбору средств на хомуты и в дальнейшем с заменой труб,чтобы в будущем не пострадали жильцы....господа делайте взносы кто сколько может...
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