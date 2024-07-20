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≡ Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49673
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 15:02
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Дома построены из газоблоков с утеплением стен и облицовкой кирпичом. Прилежащий к каждому строению земельный участок - площадью 8,1 соток. Все дома благоустроены, ко всем подведены сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
751
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 19:08
#75
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Цитата:
maxsaf:
Этих двоих тут поставили "курятники" нахваливать, а они с пеной у рта доказывают, что куда ни плюнь - в дворец попадешь

Не курятники, конечно. Вполне себе дома. И даже формально вас не обманули называется это место "деревенька в бору". Но, это все-таки в первую очередь средство заработка. В среднестатистических сельских населенных пунктах значительно скромнее. Не плохо (как для сельской местности, со всеми трудностями доставки и прочее), не курятники, как вы говорите, просто скромнее. В пригородах уже и "дворцы" есть, да. Причем вот как раз они зачастую сделаны плохо. Потому что не редко у владельцев начисто отсутствует вкус ну и вообще представление о строительстве. Чего только стоят лестницы ступеней в 7-8 ко входу в собственном частном доме. А вот эти дома, представленые в статье, это обычные типовые небольшие объекты малоэтажного строительства. Подобных достаточно и в канаде и в сша. Причем эти дома по площади скорее всего идентичны, тем, вместо которых построены. По качеству скорее всего превосходят.
А заборы...да, есть у нас такое. Это выглядит некрасиво, даже отвратительно, зачастую не функционально. Но мы все чего то сцым и надеемся что глухой забор нас как-то охранит.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24122
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 19:11
#76
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Цитата:
Карачун:
Не курятники, конечно. Вполне себе дома

Я это так говорю про те дома, о которых сама статья, которые сеткой рабицей между соседями огорожены, а не о коттеджах под сдачу.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39673
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 19:15
#77
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Цитата:
maxsaf:
Мы знаем, что ты эти домики в аренду брал, потусит

С чего это я домик буду брать за 130 тысяч тенге за сутки?
Да и сдаются там всего 4 домика.
Еще один за озером из них.
Тот который с животными.

[Исправлено: 111, 22.07.2024 - 20:15]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39673
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 19:17
#78
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Цитата:
maxsaf:
это так говорю про те дома, о которых сама статья, которые сеткой рабицей между соседями огорожены, а не о коттеджах под сдачу.

Начинается..
4 домика со всего поселка сдаются, как и сотни коттеджей в Костанае, но это не значит что вся деревня или город сдаются.
А ты вон как ловко перевернул..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39673
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 19:18
#79
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Цитата:
Карачун:
Но, это все-таки в первую очередь средство заработка. В

Они что там, квартирантов на дом запускают как бабушки в советское время?
Что то вы не знаете жизнь совсем той деревеньки..
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
751
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 19:20
#80
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Цитата:
111:
Дома не настоящие и там не живут?

Это настоящие дома. И там живут. Но это дома, куда люди должны захотеть приехать пожить заплатив за это деньги. поэтому да, там будет и закос под фахверк(лично на мой взгляд не самый аутентичный) и все остальное. Это не может считаться каким-то образцом усредненного сельского дома.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39673
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 19:24
#81
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот этот вот да, сдается, 80 тысяч сутки, но как правило я не снимаю от слова вообще такие коттеджи

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39673
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 19:26
#82
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Цитата:
Карачун:
Но это дома, куда люди должны захотеть приехать пожить заплатив

С чего это туда должны приезжать какие то люди пожить?
Сделать домик себе за примерно сотню миллионов, чтобы пускать каких то людей к себе жить, потому что на хлеб не хватает?
Или как?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39673
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 19:29
#83
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Там сдается сама гостиница, где лечатся люди.
Это вообще то несколько иное.
Тут просто надо научиться знать, что такое вообще это заведение.
Вот оно.

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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
751
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 22.07.24 - 19:36
#84
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Цитата:
maxsaf:
Я это так говорю про те дома, о которых сама статья, которые сеткой рабицей между соседями огорожены, а не о коттеджах под сдачу.

Окон только мало. А так, нормальные дома. Объективно, они больше и не нужны. Это и уборка лишняя и содержание в подобающем состоянии.
Я как-то смотрел передачи канадские про ремонты домов ну не сильно они там в среднем больше. Всякие конечно бывали, ну так и у нас всякие есть. Вон на фото затоболовки пример. Причем это тоже типовые дома под продажу. И да, у меня может быть есть претензии к архитектуре, но в целом дом и дом. Не вау, но и не плохо
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
751
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 22.07.24 - 19:47
#85
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Цитата:
111:
примерно сотню миллионов,

О какой валюте вы говорите?
Если о тенге, то, опять же с ваших слов про 130к в сутки, можно пускать туда людей чтобы за 2-3 года окупить строительство и после получать прибыль, например. Как вариант.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39673
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 19:51
#86
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Цитата:
Карачун:
Если о тенге, то, опять же с ваших слов про 130к в сутки, можно пускать туда людей чтобы за 2-3 года окупить строительство и после получать прибыль, например

Да ну брось.
Ты бы свой дом сдавал каким то алкашам?
Ну взял ты 15 лимонов в год, там от дома что останется после этого?
За 7 лет вообще ничего

[Исправлено: 111, 22.07.2024 - 20:54]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39673
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 19:56
#87
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Там которые по 80 пару домов есть, они много проще.
Миллионов 50 так думаю стоят, но не купишь там их, те много проще.
Но там их 4 штуки, на всю деревню.
Те хоть не жалко под пьяные толпы в 60 человек

[Исправлено: 111, 22.07.2024 - 20:58]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
751
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 20:26
#88
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Цитата:
111:
Ты бы свой дом сдавал каким то алкашам?

Алкашам - нет. Но в санаторно-курортной зоне найдутся вполне приличные люди, которые смогут и захотят, оплатить такие суммы чтобы пожить там месяц-два. И потом в договоре аренды все это можно прописать. Сохранность имущества и прочее. Вы возможно не верно меня поняли. Я не говорю о посуточной аренде приехал-побухал-уехал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39673
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 21:01
#89
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Цитата:
Карачун:
Но в санаторно-курортной зоне найдутся вполне приличные люди, которые смогут и захотят, оплатить такие суммы чтобы пожить там месяц-два

80-130 тысяч в сутки без питания на месяц два?
По моему вы фантазируете.
За 3 миллиона в месяц думаю можно отдохнуть дней 15 где нибудь в Тайланде вдвоем, в Египте с семьей все включено.
А не в этой деревеньке, пусть и нашей областной.
Кстати такое же в Жетыгоре, 8 тысяч в сутки плюс питание, такие же грязи, люди экономя, наоборот туда в профилакторий едут.
Но это лечиться
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