Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 15:02
Дома построены из газоблоков с утеплением стен и облицовкой кирпичом. Прилежащий к каждому строению земельный участок - площадью 8,1 соток. Все дома благоустроены, ко всем подведены сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения. Читать новость
maxsaf: Этих двоих тут поставили "курятники" нахваливать, а они с пеной у рта доказывают, что куда ни плюнь - в дворец попадешь
Не курятники, конечно. Вполне себе дома. И даже формально вас не обманули называется это место "деревенька в бору". Но, это все-таки в первую очередь средство заработка. В среднестатистических сельских населенных пунктах значительно скромнее. Не плохо (как для сельской местности, со всеми трудностями доставки и прочее), не курятники, как вы говорите, просто скромнее. В пригородах уже и "дворцы" есть, да. Причем вот как раз они зачастую сделаны плохо. Потому что не редко у владельцев начисто отсутствует вкус ну и вообще представление о строительстве. Чего только стоят лестницы ступеней в 7-8 ко входу в собственном частном доме. А вот эти дома, представленые в статье, это обычные типовые небольшие объекты малоэтажного строительства. Подобных достаточно и в канаде и в сша. Причем эти дома по площади скорее всего идентичны, тем, вместо которых построены. По качеству скорее всего превосходят. А заборы...да, есть у нас такое. Это выглядит некрасиво, даже отвратительно, зачастую не функционально. Но мы все чего то сцым и надеемся что глухой забор нас как-то охранит.
Это настоящие дома. И там живут. Но это дома, куда люди должны захотеть приехать пожить заплатив за это деньги. поэтому да, там будет и закос под фахверк(лично на мой взгляд не самый аутентичный) и все остальное. Это не может считаться каким-то образцом усредненного сельского дома.
maxsaf: Я это так говорю про те дома, о которых сама статья, которые сеткой рабицей между соседями огорожены, а не о коттеджах под сдачу.
Окон только мало. А так, нормальные дома. Объективно, они больше и не нужны. Это и уборка лишняя и содержание в подобающем состоянии. Я как-то смотрел передачи канадские про ремонты домов ну не сильно они там в среднем больше. Всякие конечно бывали, ну так и у нас всякие есть. Вон на фото затоболовки пример. Причем это тоже типовые дома под продажу. И да, у меня может быть есть претензии к архитектуре, но в целом дом и дом. Не вау, но и не плохо
Алкашам - нет. Но в санаторно-курортной зоне найдутся вполне приличные люди, которые смогут и захотят, оплатить такие суммы чтобы пожить там месяц-два. И потом в договоре аренды все это можно прописать. Сохранность имущества и прочее. Вы возможно не верно меня поняли. Я не говорю о посуточной аренде приехал-побухал-уехал.
Карачун: Но в санаторно-курортной зоне найдутся вполне приличные люди, которые смогут и захотят, оплатить такие суммы чтобы пожить там месяц-два
80-130 тысяч в сутки без питания на месяц два? По моему вы фантазируете. За 3 миллиона в месяц думаю можно отдохнуть дней 15 где нибудь в Тайланде вдвоем, в Египте с семьей все включено. А не в этой деревеньке, пусть и нашей областной. Кстати такое же в Жетыгоре, 8 тысяч в сутки плюс питание, такие же грязи, люди экономя, наоборот туда в профилакторий едут. Но это лечиться
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