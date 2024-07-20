Отправлено: - 19:08

maxsaf:

Этих двоих тут поставили "курятники" нахваливать, а они с пеной у рта доказывают, что куда ни плюнь - в дворец попадешь

Цитата:Не курятники, конечно. Вполне себе дома. И даже формально вас не обманули называется это место "деревенька в бору". Но, это все-таки в первую очередь средство заработка. В среднестатистических сельских населенных пунктах значительно скромнее. Не плохо (как для сельской местности, со всеми трудностями доставки и прочее), не курятники, как вы говорите, просто скромнее. В пригородах уже и "дворцы" есть, да. Причем вот как раз они зачастую сделаны плохо. Потому что не редко у владельцев начисто отсутствует вкус ну и вообще представление о строительстве. Чего только стоят лестницы ступеней в 7-8 ко входу в собственном частном доме. А вот эти дома, представленые в статье, это обычные типовые небольшие объекты малоэтажного строительства. Подобных достаточно и в канаде и в сша. Причем эти дома по площади скорее всего идентичны, тем, вместо которых построены. По качеству скорее всего превосходят.А заборы...да, есть у нас такое. Это выглядит некрасиво, даже отвратительно, зачастую не функционально. Но мы все чего то сцым и надеемся что глухой забор нас как-то охранит.