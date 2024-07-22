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Несуществующие справки для первоклассников требуют школы в Костанайской области
Несуществующие справки для первоклассников требуют школы в Костанайской области
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