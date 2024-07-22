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Несколько домов остались без холодной воды из-за порыва в квартире, принадлежащей акимату Костаная
Несколько домов остались без холодной воды из-за порыва в квартире, принадлежащей акимату Костаная
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