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≡ "В основном магазины "у дома" завышают" - Рост цен на социально-значимые продукты питания прокомментировал аким Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49670
"В основном магазины "у дома" завышают" - Рост цен на социально-значимые продукты питания прокомментировал аким Костаная
Отправлено: 22.07.24 - 15:13
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Продукты, которые акимат по списку продает в магазины как "социальные", обсуждали на аппаратном совещании. Рост цен по данным чиновников не очень существенный. Руководитель отдела предпринимательства сообщила, что картофель подорожал на 2,9%, морковь на 1,8%. А яйца и вовсе подешевели на 1%.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39651
Re: "В основном магазины "у дома" завышают"...
Отправлено: 22.07.24 - 15:13
#1
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Ну магазинчики у дома уже скоро будут объявлены врагами хороших супермаркетов..
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