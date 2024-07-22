Отправлено: - 15:13

Продукты, которые акимат по списку продает в магазины как "социальные", обсуждали на аппаратном совещании. Рост цен по данным чиновников не очень существенный. Руководитель отдела предпринимательства сообщила, что картофель подорожал на 2,9%, морковь на 1,8%. А яйца и вовсе подешевели на 1%.