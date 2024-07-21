Отправлено: - 12:24

Карачун:

как миллионы вместо инфраструктуры улетели в воздух?! поздравляю! наслаждайтесь дальше в частности раз....ми дорогами, по которым кстати вы ездите зарабатывать

Цитата:Так это же не деньги Рудного по моему, а бабки миллиардеров.