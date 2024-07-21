Карачун: и что, "полномочия всё"? нельзя потребовать от тех миллиардеров вместо той (с)уеты на букву х что они тут устроили вчера, потратить эти деньги на что-то дельное?
Да они акимам всяким, включая Назарбаева, когда площадь ему отгрохали какую то за 10 миллионов долларов, столько надавали уже. Мечеть, церковь, сенагогу выстроили и тд. А то, что бабло до населения не доходит, скажут не их проблемы же..
saba: Прочитал интервью Т.Тарасовой про олимпийское перемирие.
ну бабушка из ума выжила или тупо за свой карман переживает обидно ей что страна теперь не смотрит ледовое шоу а она без зарплаты сидит перемирие чтобы кучка бесполезных атлетов сьездила на олимпиаду зарабатывать себе бабки ну бред же) до сих пор удивляюсь как в россии это укладывается 2,5 год воюют мужиков ихних там на куски разрывает, трупы по полям черные лежат и вывезти их невозможно по ПРИМЕРНЫМ только по примерным подсчетам журанлистов уже погибло до 70 тыс россиян и около 300 тыс раненые в основном без рук и ног домой вернулись а в москве как будто ничего не происходит концерты устраивают тусовки за олимпиаду переживают за трампом следят как будто и нет большой войны со времен второй мировой москва отдельно а россия отдельно живут
Улица "молодой гвардии". По ней множество их работников ездят на работу в том числе и те, кому этих новых самокатов не досталось, и на базах отдыха не бывавших отродясь. И злополучный перекресток топоркова-40 лет. Я думаю вполне может ссгпо сказать что-то типа "...акимат, ты за(надоел)л со своими псевдо-ямочно-ремонтными глупостями. Мы сами починим эти проезжие части, так как положено. Без вот этой придури с тендерами, тех.надзорами и прочей х(ерунды)ы имитирующей бурную деятельность"
Знал Но не до такой же степени уже Как будто две разные страны Москва что-то европейское типа Голландии и Франции с барами и кафешками дорогими где народ даже не знает что где-то война идёт И остальная Россия сплошная Монголия где каждый день хоронят трупы бойцов
Кстати!!! Чтобы не казаться совсем уж букой безпросветной. На выезде из рудного в сторону костаная провели обслуживание проезжей части, а именно залили трещины битумом. Молодцы! Спасибо!! Говоря откровенно за последние годы эту работы я видел только, как не удивительно лично для меня, на дорогое от денисовки до житикары.
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