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≡ Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49666
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 15:02
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Дома построены из газоблоков с утеплением стен и облицовкой кирпичом. Прилежащий к каждому строению земельный участок - площадью 8,1 соток. Все дома благоустроены, ко всем подведены сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:32
#60
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Цитата:
maxsaf:
и есть что прятать.

А им выходит нечего прятать в таких домах?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:33
#61
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Цитата:
abaika95:
они то там думают что у нас до сих пор одни пятиэтажки вокруг))

Да, сейчас чувствую, какой у него шок
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:36
#62
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Трудно поверить, что эта деревня за этим озерком

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24117
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:45
#63
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Цитата:
111:
Трудно поверить, что эта деревня за этим озерком

Почему трудно? У вас разве не все деревни такие красивые? 8-)
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