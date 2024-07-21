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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.07.24 - 12:24
#9301
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Цитата:
Карачун:
как миллионы вместо инфраструктуры улетели в воздух?! поздравляю! наслаждайтесь дальше в частности раз....ми дорогами, по которым кстати вы ездите зарабатывать

Так это же не деньги Рудного по моему, а бабки миллиардеров.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5406
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.07.24 - 12:27
#9302
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Прочитал интервью Т.Тарасовой про олимпийское перемирие. Отдельная песня это комментарии, самый безобидный- это русофобка, нашим z патриотам учиться и учиться!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
743
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.07.24 - 13:27
#9303
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Цитата:
111:
Так это же не деньги Рудного по моему, а бабки миллиардеров.

и что, "полномочия всё"?
нельзя потребовать от тех миллиардеров вместо той (с)уеты на букву х что они тут устроили вчера, потратить эти деньги на что-то дельное?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.07.24 - 19:04
#9304
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Цитата:
Карачун:
и что, "полномочия всё"? нельзя потребовать от тех миллиардеров вместо той (с)уеты на букву х что они тут устроили вчера, потратить эти деньги на что-то дельное?

Да они акимам всяким, включая Назарбаева, когда площадь ему отгрохали какую то за 10 миллионов долларов, столько надавали уже.
Мечеть, церковь, сенагогу выстроили и тд.
А то, что бабло до населения не доходит, скажут не их проблемы же..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 21.07.24 - 19:05
#9305
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Цитата:
saba:
про олимпийское

По моему с олимпиадой Россия обокакалась, просто все спортики удрали..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 09:53
#9306
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Цитата:
Карачун:
потратить эти деньги на что-то дельное?

Ну вот например

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 09:55
#9307
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Или вот, база отдыха


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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16413
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 10:17
#9308
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Цитата:
saba:
Прочитал интервью Т.Тарасовой про олимпийское перемирие.

ну бабушка из ума выжила
или тупо за свой карман переживает
обидно ей что страна теперь не смотрит ледовое шоу а она без зарплаты сидит
перемирие чтобы кучка бесполезных атлетов сьездила на олимпиаду зарабатывать себе бабки
ну бред же)
до сих пор удивляюсь как в россии это укладывается
2,5 год воюют
мужиков ихних там на куски разрывает, трупы по полям черные лежат и вывезти их невозможно
по ПРИМЕРНЫМ только по примерным подсчетам журанлистов уже погибло до 70 тыс россиян и около 300 тыс раненые в основном без рук и ног домой вернулись
а в москве как будто ничего не происходит
концерты устраивают
тусовки
за олимпиаду переживают
за трампом следят
как будто и нет большой войны со времен второй мировой
москва отдельно а россия отдельно живут
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
743
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 10:50
#9309
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Цитата:
111:

Улица "молодой гвардии". По ней множество их работников ездят на работу в том числе и те, кому этих новых самокатов не досталось, и на базах отдыха не бывавших отродясь. И злополучный перекресток топоркова-40 лет. Я думаю вполне может ссгпо сказать что-то типа "...акимат, ты за(надоел)л со своими псевдо-ямочно-ремонтными глупостями. Мы сами починим эти проезжие части, так как положено. Без вот этой придури с тендерами, тех.надзорами и прочей х(ерунды)ы имитирующей бурную деятельность"
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.07.24 - 11:39
#9310
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Цитата:
Карачун:
топоркова-40 лет.

Да, там бываю, с дорогами просто сейчас ужас что творится, с любыми.
Тут да, согласен.
Но пилят где то же посередине, не доходит..
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