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≡ Производство сахара резко выросло в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49666
Производство сахара резко выросло в Казахстане
Отправлено: 21.07.24 - 19:22
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Производство сахара в Казахстане, замиравшее весной, в июне показало резкий рост. Объёмы по всей категории рафинированного продукта достигли 50,6 тысячи тонн. Нынешнее значение – самое высокое за любой месяц как минимум с 2020 года.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Re: Производство сахара резко выросло в Казахстане
Отправлено: 21.07.24 - 19:22
#1
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Наверно потому, что сахарные заводы отдали России?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1394
Re: Производство сахара резко выросло в Казахстане
Отправлено: 21.07.24 - 21:22
#2
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......наконец то свершилось хоть вдоволь варенья в этом году наварим сахар подешевеет да и с агрессорского сахара варенье не вкусное .....да Марик подтверди!!!!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6974
Re: Производство сахара резко выросло в Казахстане
Отправлено: 22.07.24 - 11:35
#3
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Навряд ли подешевеют, сырьё везут с другого конца планеты. У нас сахарную свеклу могли бы сами растить как при союзе, однако нашим управленцам просидеть бы до срока и уйти на повышение,пока не посадили.
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