Re: Производство сахара резко выросло в Казахстане

Отправлено: - 11:35

Навряд ли подешевеют, сырьё везут с другого конца планеты. У нас сахарную свеклу могли бы сами растить как при союзе, однако нашим управленцам просидеть бы до срока и уйти на повышение,пока не посадили.