Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49666
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 15:02
Дома построены из газоблоков с утеплением стен и облицовкой кирпичом. Прилежащий к каждому строению земельный участок - площадью 8,1 соток. Все дома благоустроены, ко всем подведены сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения.
Читать новость
Читать новость
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:11
Цитата:
Так ты глобус то покрути как следует - новый Орлеан это не у нас, а в стране твоей мечты - Асашай
abaika95:
у вас вон (на западе) новый орлеан затопило, обама всех в палатки переселил и дело с концом люди до сих пор там в трейлерах и палатках живут в пригороде)))
у вас вон (на западе) новый орлеан затопило, обама всех в палатки переселил и дело с концом люди до сих пор там в трейлерах и палатках живут в пригороде)))
Так ты глобус то покрути как следует - новый Орлеан это не у нас, а в стране твоей мечты - Асашай
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16413
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:12
Цитата:
да
maxsaf:
Ты лично проверял, что не ремонтировали?
Ты лично проверял, что не ремонтировали?
да
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:13
Цитата:
Так ты все два дома на всю деревню нормальных сфоткал или есть и третий?
111:
Ну вот, выходит что мы цивилизованная страна? Это в простой обычной деревеньке
Ну вот, выходит что мы цивилизованная страна? Это в простой обычной деревеньке
Так ты все два дома на всю деревню нормальных сфоткал или есть и третий?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16413
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:14
Цитата:
я же обозначил
у вас на западе
канада это пригород США по сути
у вас одна и та же культура
только канада по колхознее и провинциальнее
в торонто че свет дали? зимой опять теперь будут просить не включать обогреватели?))
maxsaf:
Так ты глобус то покрути как следует - новый Орлеан это не у нас, а в стране твоей мечты - Асашай
Так ты глобус то покрути как следует - новый Орлеан это не у нас, а в стране твоей мечты - Асашай
я же обозначил
у вас на западе
канада это пригород США по сути
у вас одна и та же культура
только канада по колхознее и провинциальнее
в торонто че свет дали? зимой опять теперь будут просить не включать обогреватели?))
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:15
Цитата:
Ну, тогда не буду отвлекать, иди работай, остальные домики тоже проверь
abaika95:
да
да
Ну, тогда не буду отвлекать, иди работай, остальные домики тоже проверь
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:15
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:17
Цитата:
Уже три , смотри сам, а вот остальные, их много, каждый надо было?
Это вот забор
maxsaf:
Так ты все два дома на всю деревню нормальных сфоткал или есть и третий
Так ты все два дома на всю деревню нормальных сфоткал или есть и третий
Уже три , смотри сам, а вот остальные, их много, каждый надо было?
Это вот забор
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:19
Вот еще, один в процессе стройки.
И это деревня
Частные дома наверно всегда в процессе стройки
[Исправлено: 111, 22.07.2024 - 12:20]
И это деревня
Частные дома наверно всегда в процессе стройки
[Исправлено: 111, 22.07.2024 - 12:20]
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:21
Цитата:
Да, все давай скидывай, щас подтопленники увидят и от зависти к акимату пойдут кричать "Аким, выходи"
Щас ваши начальники увидят, что вы тут устроили с Абайкой, выгонят вас обоих и меня возьмут, буду им заборчики нахваливать Я же там вначале нормально так за заборчик перед Гогой заступился
[Исправлено: maxsaf, 22.07.2024 - 12:25]
111:
Уже три , смотри сам, а вот остальные, их много, каждый надо было? Это вот забор
Уже три , смотри сам, а вот остальные, их много, каждый надо было? Это вот забор
Да, все давай скидывай, щас подтопленники увидят и от зависти к акимату пойдут кричать "Аким, выходи"
Щас ваши начальники увидят, что вы тут устроили с Абайкой, выгонят вас обоих и меня возьмут, буду им заборчики нахваливать Я же там вначале нормально так за заборчик перед Гогой заступился
[Исправлено: maxsaf, 22.07.2024 - 12:25]
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:23
А смотри какой камень на земле, самый что ни на есть натуральный, это не какая то там брусчатка из плиток
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:26
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16413
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:27
Цитата:
прекрати
у макса сейчас обида обидная и обрушение иллюзий
они то там думают что у нас до сих пор одни пятиэтажки вокруг))
коттедж не знамо шо такое)
темболее такие коттеджи как у тебя на фото на западе могут позволить себе либо врачи-пластические хирурги (самая высокооплачиваемая профессия) либо корпоративные брокеры или юристы больших фирм
макс обычный программист в школе
ему таких коттеджей не видать
111:
А смотри какой камень на земле, самый что ни на есть натуральный, это не какая то там брусчатка из плиток
А смотри какой камень на земле, самый что ни на есть натуральный, это не какая то там брусчатка из плиток
прекрати
у макса сейчас обида обидная и обрушение иллюзий
они то там думают что у нас до сих пор одни пятиэтажки вокруг))
коттедж не знамо шо такое)
темболее такие коттеджи как у тебя на фото на западе могут позволить себе либо врачи-пластические хирурги (самая высокооплачиваемая профессия) либо корпоративные брокеры или юристы больших фирм
макс обычный программист в школе
ему таких коттеджей не видать
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:28
Цитата:
Это уж сами
Аким не должен им обустраивать
maxsaf:
зависти к акимату пойдут кричать "Аким, выходи
зависти к акимату пойдут кричать "Аким, выходи
Это уж сами
Аким не должен им обустраивать
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:29
Цитата:
Конечно, я же об этом изначально говорил, если перед фасадом нет глухого забора - цивилизация. Глухой забор перед домом ставят либо где преступность зашкаливает, либо жулики живут, и есть что прятать.
111:
Там же, цивилизация?
Там же, цивилизация?
Конечно, я же об этом изначально говорил, если перед фасадом нет глухого забора - цивилизация. Глухой забор перед домом ставят либо где преступность зашкаливает, либо жулики живут, и есть что прятать.
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:32
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 49, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 49
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать