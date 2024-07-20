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≡ Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49666
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 15:02
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Дома построены из газоблоков с утеплением стен и облицовкой кирпичом. Прилежащий к каждому строению земельный участок - площадью 8,1 соток. Все дома благоустроены, ко всем подведены сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24117
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:11
#45
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Цитата:
abaika95:
у вас вон (на западе) новый орлеан затопило, обама всех в палатки переселил и дело с концом люди до сих пор там в трейлерах и палатках живут в пригороде)))

Так ты глобус то покрути как следует - новый Орлеан это не у нас, а в стране твоей мечты - Асашай :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16413
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:12
#46
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Цитата:
maxsaf:
Ты лично проверял, что не ремонтировали?

да
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24117
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:13
#47
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Цитата:
111:
Ну вот, выходит что мы цивилизованная страна? Это в простой обычной деревеньке

Так ты все два дома на всю деревню нормальных сфоткал или есть и третий? :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16413
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:14
#48
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Цитата:
maxsaf:
Так ты глобус то покрути как следует - новый Орлеан это не у нас, а в стране твоей мечты - Асашай

я же обозначил
у вас на западе
канада это пригород США по сути
у вас одна и та же культура
только канада по колхознее и провинциальнее
в торонто че свет дали? зимой опять теперь будут просить не включать обогреватели?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24117
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:15
#49
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Цитата:
abaika95:
да

Ну, тогда не буду отвлекать, иди работай, остальные домики тоже проверь ;-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:15
#50
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Вот и заборы, и дорожки посередине

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:17
#51
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Цитата:
maxsaf:
Так ты все два дома на всю деревню нормальных сфоткал или есть и третий

Уже три , смотри сам, а вот остальные, их много, каждый надо было?
Это вот забор

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:19
#52
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Вот еще, один в процессе стройки.
И это деревня



Частные дома наверно всегда в процессе стройки

[Исправлено: 111, 22.07.2024 - 12:20]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24117
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:21
#53
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Цитата:
111:
Уже три , смотри сам, а вот остальные, их много, каждый надо было? Это вот забор

Да, все давай скидывай, щас подтопленники увидят и от зависти к акимату пойдут кричать "Аким, выходи" :lol:
Щас ваши начальники увидят, что вы тут устроили с Абайкой, выгонят вас обоих и меня возьмут, буду им заборчики нахваливать :lol: Я же там вначале нормально так за заборчик перед Гогой заступился :-P :-)

[Исправлено: maxsaf, 22.07.2024 - 12:25]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:23
#54
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А смотри какой камень на земле, самый что ни на есть натуральный, это не какая то там брусчатка из плиток

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:26
#55
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Там же, цивилизация?

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16413
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:27
#56
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Цитата:
111:
А смотри какой камень на земле, самый что ни на есть натуральный, это не какая то там брусчатка из плиток

прекрати
у макса сейчас обида обидная и обрушение иллюзий
они то там думают что у нас до сих пор одни пятиэтажки вокруг))
коттедж не знамо шо такое)
темболее такие коттеджи как у тебя на фото на западе могут позволить себе либо врачи-пластические хирурги (самая высокооплачиваемая профессия) либо корпоративные брокеры или юристы больших фирм
макс обычный программист в школе
ему таких коттеджей не видать
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:28
#57
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Цитата:
maxsaf:
зависти к акимату пойдут кричать "Аким, выходи

Это уж сами
Аким не должен им обустраивать

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24117
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:29
#58
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Цитата:
111:
Там же, цивилизация?

Конечно, я же об этом изначально говорил, если перед фасадом нет глухого забора - цивилизация. Глухой забор перед домом ставят либо где преступность зашкаливает, либо жулики живут, и есть что прятать.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39644
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 11:32
#59
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Вот собственно и телега, и это за забором, где ходят очень много людей, и ничего ведь, не рушат

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