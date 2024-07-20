Отправлено: - 11:11

abaika95:

у вас вон (на западе) новый орлеан затопило, обама всех в палатки переселил и дело с концом люди до сих пор там в трейлерах и палатках живут в пригороде)))

Цитата:Так ты глобус то покрути как следует - новый Орлеан это не у нас, а в стране твоей мечты - Асашай