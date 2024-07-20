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≡ Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49663
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 15:02
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Дома построены из газоблоков с утеплением стен и облицовкой кирпичом. Прилежащий к каждому строению земельный участок - площадью 8,1 соток. Все дома благоустроены, ко всем подведены сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1891
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 21.07.24 - 22:13
#15
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Цитата:
ACROS:
Ваша информация - правдива и соответствует действительности??

Инфа с первых рук, от председателя дачного общества Весна! Переспрашивала, отвечает что 100%. Так же можно получить дополнительную информацию от председателя дачного общества Автомобилист!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39621
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 23:38
#16
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Цитата:
maxsaf:
Пруф в студию, как ты расслабленно ходишь у себя по двору в труселях, под окнами своего скворечника.

Вроде про частный дом был разговор, отпрыгнул?
А по поводу частного спроси у своего друга Добринцова
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39621
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 23:43
#17
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Цитата:
maxsaf:
Причину я уже озвучил

Причина что англосаксы выстроили себе страну, где и гей и садист и зоофил и мигрант с Украины все одинаковы и имеют равные права?
Ну да, это Икспиримент на вас таких..
А как им еще эксперементировать?
Хомячки рады и это прекрасно..
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9992
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 00:03
#18
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Цитата:
maxsaf:
Конечно пьют, сзади дома, в специально отведенном для этого месте, у одних это у костра, у других в беседке. С улицы это не видно.

С улицы может быть и не видно,а соседние смежные дома,там же то же люди живут.
У меня например с трёх сторон другие дома стоят,как тут без забора?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9992
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 00:05
#19
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Цитата:
111:
А если пиво пить, или в труселях выйти

Я в бассейн могу и без трусов выйти,красота :oops:
Так что у нас забор обязательно нужен.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24106
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 02:07
#20
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Цитата:
Добринцофф:
С улицы может быть и не видно,а соседние смежные дома,там же то же люди живут. У меня например с трёх сторон другие дома стоят,как тут без забора?

Так это совсем другой разговор. Изначально речь зашла за эти домики новые, и заборчик на фасаде, и я все время уточнял, что говорю именно о заборе на фасаде. Про боковые и задний двор разговора не было, тут уж разумеется никаких проблем, кто хочет строить - строит. Ещё раз повторяю - ни в штатах, ни в Канаде фасад дома как правило, не закрывают глухим забором.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39621
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 02:07
#21
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Цитата:
Добринцофф:
Я в бассейн могу и без трусов выйти,красота Так что у нас забор обязательно нужен.

Хоть где то, но ты со мной получается согласен, и я с тобой.
Нет у меня такого дома, но я белой завистью завидую таким.
Еще со времен конца 90х
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24106
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 02:08
#22
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Цитата:
111:
Вроде про частный дом был разговор, отпрыгнул?

Вообще то это ты первый тему перевел на скворечники.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24106
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 02:11
#23
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Цитата:
Добринцофф:
Я в бассейн могу и без трусов выйти

Ну тогда если вокруг этих новых домиков появится глухой забор - значит там возникла та же потребность, что и у вас :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24106
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 22.07.24 - 02:15
#24
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Цитата:
Добринцофф:
У меня например с трёх сторон другие дома стоят,как тут без забора?

Вы, кстати, фотки домиков посмотрели, которые я скинул? Понравилось что-нибудь?
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