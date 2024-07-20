Отправлено: - 23:38

maxsaf:

Пруф в студию, как ты расслабленно ходишь у себя по двору в труселях, под окнами своего скворечника.

Цитата:Вроде про частный дом был разговор, отпрыгнул?А по поводу частного спроси у своего друга Добринцова