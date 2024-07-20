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≡ Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49663
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 15:02
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Дома построены из газоблоков с утеплением стен и облицовкой кирпичом. Прилежащий к каждому строению земельный участок - площадью 8,1 соток. Все дома благоустроены, ко всем подведены сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1891
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 21.07.24 - 22:13
#15
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Цитата:
ACROS:
Ваша информация - правдива и соответствует действительности??

Инфа с первых рук, от председателя дачного общества Весна! Переспрашивала, отвечает что 100%. Так же можно получить дополнительную информацию от председателя дачного общества Автомобилист!
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