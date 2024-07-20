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Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49663
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 15:02
Дома построены из газоблоков с утеплением стен и облицовкой кирпичом. Прилежащий к каждому строению земельный участок - площадью 8,1 соток. Все дома благоустроены, ко всем подведены сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 261
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 20.07.24 - 15:02
Вот такой подарок получил каждый за свою халабуду в деревне Кунай. Людей стали приучать к халяве! Что это значит в будущем! Страхование жилья теперь в стране отменят наверное и будут давать всем новые дома, если даже нечаянно или умышленно сожжет свое незастрахованное жилье.
(Пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 1891
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 20.07.24 - 15:54
Цитата:
А цыгане с дачного общества Весна, вообще у чудили! Получили за свой дачные домики квартиры в мкр Береке, продали их и скупили дачи в дачном обществе Автомобилист и переезжают туда на ПМЖ..
абике:
Вот такой подарок получил каждый за свою халабуду в деревне Кунай.
Вот такой подарок получил каждый за свою халабуду в деревне Кунай.
А цыгане с дачного общества Весна, вообще у чудили! Получили за свой дачные домики квартиры в мкр Береке, продали их и скупили дачи в дачном обществе Автомобилист и переезжают туда на ПМЖ..
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6318
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 20.07.24 - 18:33
Цитата:
Ваша информация - правдива и соответствует действительности??
ПолиграфЪ Боярышников:
вообще у чудили!
вообще у чудили!
Ваша информация - правдива и соответствует действительности??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 10678
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 20.07.24 - 20:48
--А заборчики можно посолиднее - а то как ***Дом-2**?Все на виду .
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 20.07.24 - 22:12
Цитата:
А чё им скрывать? Главное чтобы чужая скотина не забрела и цветы не вытоптала, да собаки детей не покусали. С этим заборчик справится, а глушняк в цивилизованных странах не нужен. Могу мой дом с дороги сфоткать - нет забора вообще. И пусть заглядывают проезжающие - у меня тут красивый сад перед домом.
Гога:
-А заборчики можно посолиднее - а то как ***Дом-2**?Все на виду .
-А заборчики можно посолиднее - а то как ***Дом-2**?Все на виду .
А чё им скрывать? Главное чтобы чужая скотина не забрела и цветы не вытоптала, да собаки детей не покусали. С этим заборчик справится, а глушняк в цивилизованных странах не нужен. Могу мой дом с дороги сфоткать - нет забора вообще. И пусть заглядывают проезжающие - у меня тут красивый сад перед домом.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39618
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 21.07.24 - 19:30
Цитата:
А если пиво пить, или в труселях выйти, или не любишь когда кто то на твою жену смотрит и поднатуживается вуареризмом?
А если не нравятся доносчики и стукачи, какого цвета у тебя шторы, украинского или еще какого?
В России например за это садят до 25ти лет.
maxsaf:
глушняк в цивилизованных странах не нужен. Могу мой
глушняк в цивилизованных странах не нужен. Могу мой
А если пиво пить, или в труселях выйти, или не любишь когда кто то на твою жену смотрит и поднатуживается вуареризмом?
А если не нравятся доносчики и стукачи, какого цвета у тебя шторы, украинского или еще какого?
В России например за это садят до 25ти лет.
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 20:49
Цитата:
Читай внимательно, я говорил о цивилизованных странах.
111:
А если пиво пить, или в труселях выйти
А если пиво пить, или в труселях выйти
Читай внимательно, я говорил о цивилизованных странах.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6318
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 21.07.24 - 21:04
Цитата:
Канада - это цивилизованная страна ?? - не знал !! Тогда как вы трактуете свою Родину - кто она по вашей классификации ??
И что такое цивилизация вообще ??
maxsaf:
я говорил о цивилизованных странах.
я говорил о цивилизованных странах.
Канада - это цивилизованная страна ?? - не знал !! Тогда как вы трактуете свою Родину - кто она по вашей классификации ??
И что такое цивилизация вообще ??
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 39618
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 21:56
Цитата:
Да ладно чесать то, в Канаде не пьют пиво в своем дворе и не ходят в труселях?
Значит двор не ваш, а дяди Янки.
А у нас вот в своем дворе можно расслабиться и не чувствовать себя как в скворечнике.
Так что через время и там увидим загороженные заборы.
maxsaf:
Читай внимательно, я говорил о цивилизованных странах
Читай внимательно, я говорил о цивилизованных странах
Да ладно чесать то, в Канаде не пьют пиво в своем дворе и не ходят в труселях?
Значит двор не ваш, а дяди Янки.
А у нас вот в своем дворе можно расслабиться и не чувствовать себя как в скворечнике.
Так что через время и там увидим загороженные заборы.
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 22:03
Цитата:
Вот вам сайт с домами.
не реклама
Найдите хотя бы один дом с глухим забором перед ним, скиньте ссылку - вместе посмотрим. Да, кстати, не забудьте посчитать, сколько при этом посмотрели домов без заборов.
[Исправлено: maxsaf, 21.07.2024 - 23:25]
ACROS:
Канада - это цивилизованная страна ??
Канада - это цивилизованная страна ??
Вот вам сайт с домами.
Найдите хотя бы один дом с глухим забором перед ним, скиньте ссылку - вместе посмотрим. Да, кстати, не забудьте посчитать, сколько при этом посмотрели домов без заборов.
[Исправлено: maxsaf, 21.07.2024 - 23:25]
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 22:05
Цитата:
Конечно пьют, сзади дома, в специально отведенном для этого месте, у одних это у костра, у других в беседке. С улицы это не видно.
111:
Да ладно чесать то, в Канаде не пьют пиво в своем дворе
Да ладно чесать то, в Канаде не пьют пиво в своем дворе
Конечно пьют, сзади дома, в специально отведенном для этого месте, у одних это у костра, у других в беседке. С улицы это не видно.
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 22:08
Цитата:
А зачем? Тут надо разобраться в причинно-следственной связи. У тебя что появляется в первую очередь: желание походить в труселях по двору, или забор?
111:
в своем дворе и не ходят в труселях?
в своем дворе и не ходят в труселях?
А зачем? Тут надо разобраться в причинно-следственной связи. У тебя что появляется в первую очередь: желание походить в труселях по двору, или забор?
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 22:09
Цитата:
Пруф в студию, как ты расслабленно ходишь у себя по двору в труселях, под окнами своего скворечника.
111:
А у нас вот в своем дворе можно расслабиться и не чувствовать себя как в скворечнике.
А у нас вот в своем дворе можно расслабиться и не чувствовать себя как в скворечнике.
Пруф в студию, как ты расслабленно ходишь у себя по двору в труселях, под окнами своего скворечника.
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 22:10
Цитата:
Сомневаюсь, что мы у вас когда-нибудь увидим дома без заборов, в частном секторе. Причину я уже озвучил
[Исправлено: maxsaf, 21.07.2024 - 23:11]
111:
Так что через время и там увидим загороженные заборы.
Так что через время и там увидим загороженные заборы.
Сомневаюсь, что мы у вас когда-нибудь увидим дома без заборов, в частном секторе. Причину я уже озвучил
[Исправлено: maxsaf, 21.07.2024 - 23:11]
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