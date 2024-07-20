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≡ Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49663
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 15:02
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Дома построены из газоблоков с утеплением стен и облицовкой кирпичом. Прилежащий к каждому строению земельный участок - площадью 8,1 соток. Все дома благоустроены, ко всем подведены сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
261
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 20.07.24 - 15:02
#1
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Вот такой подарок получил каждый за свою халабуду в деревне Кунай. Людей стали приучать к халяве! Что это значит в будущем! Страхование жилья теперь в стране отменят наверное и будут давать всем новые дома, если даже нечаянно или умышленно сожжет свое незастрахованное жилье.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1891
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 20.07.24 - 15:54
#2
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Цитата:
абике:
Вот такой подарок получил каждый за свою халабуду в деревне Кунай.

А цыгане с дачного общества Весна, вообще у чудили! Получили за свой дачные домики квартиры в мкр Береке, продали их и скупили дачи в дачном обществе Автомобилист и переезжают туда на ПМЖ..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6318
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 20.07.24 - 18:33
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
вообще у чудили!


Ваша информация - правдива и соответствует действительности??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10678
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 20.07.24 - 20:48
#4
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--А заборчики можно посолиднее - а то как ***Дом-2**?Все на виду .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24102
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 20.07.24 - 22:12
#5
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Цитата:
Гога:
-А заборчики можно посолиднее - а то как ***Дом-2**?Все на виду .

А чё им скрывать? Главное чтобы чужая скотина не забрела и цветы не вытоптала, да собаки детей не покусали. С этим заборчик справится, а глушняк в цивилизованных странах не нужен. Могу мой дом с дороги сфоткать - нет забора вообще. И пусть заглядывают проезжающие - у меня тут красивый сад перед домом. :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39618
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 21.07.24 - 19:30
#6
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Цитата:
maxsaf:
глушняк в цивилизованных странах не нужен. Могу мой

А если пиво пить, или в труселях выйти, или не любишь когда кто то на твою жену смотрит и поднатуживается вуареризмом?
А если не нравятся доносчики и стукачи, какого цвета у тебя шторы, украинского или еще какого?
В России например за это садят до 25ти лет.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24102
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 20:49
#7
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Цитата:
111:
А если пиво пить, или в труселях выйти

Читай внимательно, я говорил о цивилизованных странах.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6318
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 21.07.24 - 21:04
#8
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Цитата:
maxsaf:
я говорил о цивилизованных странах.


Канада - это цивилизованная страна ?? - не знал !! Тогда как вы трактуете свою Родину - кто она по вашей классификации ??
И что такое цивилизация вообще ??
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39618
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 21:56
#9
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Цитата:
maxsaf:
Читай внимательно, я говорил о цивилизованных странах

Да ладно чесать то, в Канаде не пьют пиво в своем дворе и не ходят в труселях?
Значит двор не ваш, а дяди Янки.
А у нас вот в своем дворе можно расслабиться и не чувствовать себя как в скворечнике.
Так что через время и там увидим загороженные заборы.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24102
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 22:03
#10
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Цитата:
ACROS:
Канада - это цивилизованная страна ??

Вот вам сайт с домами.

не реклама


Найдите хотя бы один дом с глухим забором перед ним, скиньте ссылку - вместе посмотрим. Да, кстати, не забудьте посчитать, сколько при этом посмотрели домов без заборов.

[Исправлено: maxsaf, 21.07.2024 - 23:25]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24102
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 22:05
#11
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Цитата:
111:
Да ладно чесать то, в Канаде не пьют пиво в своем дворе

Конечно пьют, сзади дома, в специально отведенном для этого месте, у одних это у костра, у других в беседке. С улицы это не видно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24102
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 22:08
#12
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Цитата:
111:
в своем дворе и не ходят в труселях?

А зачем? Тут надо разобраться в причинно-следственной связи. У тебя что появляется в первую очередь: желание походить в труселях по двору, или забор?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24102
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 22:09
#13
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Цитата:
111:
А у нас вот в своем дворе можно расслабиться и не чувствовать себя как в скворечнике.

Пруф в студию, как ты расслабленно ходишь у себя по двору в труселях, под окнами своего скворечника. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24102
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 21.07.24 - 22:10
#14
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Цитата:
111:
Так что через время и там увидим загороженные заборы.

Сомневаюсь, что мы у вас когда-нибудь увидим дома без заборов, в частном секторе. Причину я уже озвучил ;-)

[Исправлено: maxsaf, 21.07.2024 - 23:11]
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