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≡ В Казахcтане началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49663
В Казахcтане началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру
Отправлено: 21.07.24 - 19:40
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В Казахстане 20 июля началось комплексное тестирование для поступления в магистратуру, которое продлится до 10 августа. В этом году на комплексное тестирование для поступления в магистратуру подали около 42 тысяч заявлений.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39618
Re: В Казахcтане началось комплексное тестирование для...
Отправлено: 21.07.24 - 19:40
#1
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Что такое Магистратура?
Это типа институт раньше?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1394
Re: В Казахcтане началось комплексное тестирование для...
Отправлено: 21.07.24 - 21:29
#2
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Что такое магистратура?Магистратура — это часть высшего образования, его второй уровень. Раньше высшее образование было «сплошным»: 5 лет — и вы дипломированный специалист.Это болонская система: 4 года бакалавриата плюс 2 года магистратуры.Если коротко, магистратура — это: возможность продлить студенчество ещё на два года; возможность получить ещё одну профессию/квалификацию, либо углубить знания и улучшить подготовку по уже полученной профессии. И, если пройдёте по конкурсу, то учиться сможете за счёт государственного бюджета, поскольку магистратура не считается вторым высшим, это продолжение первого высшего образования.Важно! На бюджетные места магистратуры могут претендовать только 1) бакалавры и 2) дипломированные специалисты, поступившие на специалитет до начала действия двухуровневой системы «бакалавриат — магистратура».
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