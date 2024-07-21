Re: В Казахcтане началось комплексное тестирование для...

Отправлено: - 21:29

Что такое магистратура?Магистратура — это часть высшего образования, его второй уровень. Раньше высшее образование было «сплошным»: 5 лет — и вы дипломированный специалист.Это болонская система: 4 года бакалавриата плюс 2 года магистратуры.Если коротко, магистратура — это: возможность продлить студенчество ещё на два года; возможность получить ещё одну профессию/квалификацию, либо углубить знания и улучшить подготовку по уже полученной профессии. И, если пройдёте по конкурсу, то учиться сможете за счёт государственного бюджета, поскольку магистратура не считается вторым высшим, это продолжение первого высшего образования.Важно! На бюджетные места магистратуры могут претендовать только 1) бакалавры и 2) дипломированные специалисты, поступившие на специалитет до начала действия двухуровневой системы «бакалавриат — магистратура».