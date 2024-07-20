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≡ Министр промышленности отказал в удовлетворении петиции об отмене утильсбора. Как он обосновал решение?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49660
Министр промышленности отказал в удовлетворении петиции об отмене утильсбора. Как он обосновал решение?
Отправлено: 20.07.24 - 18:26
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Госорганы выразили несогласие с доводами петиции, и 19 июля на официальном сайте госорганов РК gov.kz. опубликовали решение Министра промышленности и строительства РК Каната Шарлапаева по петиции и его обоснования. Как решение отвечает на тезис Санжара Бокаева и других противников утильсбора?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6317
Re: Министр промышленности отказал в удовлетворении петиции об...
Отправлено: 20.07.24 - 18:26
#1
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Наверное, арбитром должно быть другое ведомство, например - тот же общественный орган - НП "Атамекен", хотя там тоже сидят НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ люди, но логично было бы сделать НЕЙТРАЛЬНЫМ именно это ведомство или типа такого, но нисколько не Министерство промышленности - не будет же это Министерство делать себе ХАРАКИРИ.

Я заметил: - как Назарбаев построил ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ Казахстан , таким он и остаётся и при втором президенте, невзирая на все эту трескотню и лозунги и прожекты и прочую лабуду про этот - новый, справедливый, обновлённый казахстан- посудите сами: - в угоду кому принят этот пресловутый утильсбор и которого не хотят отменять - в угоду промышленным олигархам что бы они НАБИВАЛИ карманы.
В угоду кому министр нефти и газа Саткалиев хочет полностью ЗАПРЕТИТЬ использование газа в автомобилях- в угоду именно нефтегазовым олигархам - мол производимого газа НЕ ХВАТАЕТ ВВОДИМЫМ новым промышленным ОБЪЕКТАМ и поэтому для этого надо убрать использование газа в авто у населения- пусть олигархи НАБИВАЮТ карманы.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
94
Re: Министр промышленности отказал в удовлетворении петиции об...
Отправлено: 21.07.24 - 13:09
#2
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Да вот тут то наши завсегдатые коментаторы язык и проглотили! вот и вся ваша сущность! Можете не благодарить, спасибо! А ну из под шконки! Строить демократическое общество! :-P :-P :-P
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