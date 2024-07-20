Re: Министр промышленности отказал в удовлетворении петиции об...

Отправлено: - 18:26

Наверное, арбитром должно быть другое ведомство, например - тот же общественный орган - НП "Атамекен", хотя там тоже сидят НЕКОМПЕТЕНТНЫЕ люди, но логично было бы сделать НЕЙТРАЛЬНЫМ именно это ведомство или типа такого, но нисколько не Министерство промышленности - не будет же это Министерство делать себе ХАРАКИРИ.



Я заметил: - как Назарбаев построил ОЛИГАРХИЧЕСКИЙ Казахстан , таким он и остаётся и при втором президенте, невзирая на все эту трескотню и лозунги и прожекты и прочую лабуду про этот - новый, справедливый, обновлённый казахстан- посудите сами: - в угоду кому принят этот пресловутый утильсбор и которого не хотят отменять - в угоду промышленным олигархам что бы они НАБИВАЛИ карманы.

В угоду кому министр нефти и газа Саткалиев хочет полностью ЗАПРЕТИТЬ использование газа в автомобилях- в угоду именно нефтегазовым олигархам - мол производимого газа НЕ ХВАТАЕТ ВВОДИМЫМ новым промышленным ОБЪЕКТАМ и поэтому для этого надо убрать использование газа в авто у населения- пусть олигархи НАБИВАЮТ карманы.