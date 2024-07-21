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≡ "Сколько у неё было до тебя" - Halyk Bank оскорбил женщин в рекламе своего сервиса
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49660
"Сколько у неё было до тебя" - Halyk Bank оскорбил женщин в рекламе своего сервиса
Отправлено: 21.07.24 - 11:47
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Рекламу быстро удалили из-за ожидаемого шквала негативных комментариев. Пользователи Сети пишут, что в ролике с девушкой голос за кадром произносил: "Хочешь узнать, сколько у нее было владельцев до тебя?", и камера перемещалась на машину. Рекламировал банк свой сервис по проверке автомобилей.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
741
Re: "Сколько у неё было до тебя" - Halyk Bank оскорбил...
Отправлено: 21.07.24 - 11:47
#1
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Цитата:
Как одна из самых крупных финансовых структур страны мы понимаем, что мы несём и социальную ответственность.

В корне неверное предложение.
Должно быть так:
Как одна из самых крупных финансовых структур страны мы оставляем за собой право иметь то чувство юмора которое считаем нужным. И все обиженные на голову и в прочие места могут далеко идти со своим недалеким мнением, засунув это мнение в собственный зад.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39609
Re: "Сколько у неё было до тебя" - Halyk Bank оскорбил...
Отправлено: 21.07.24 - 12:28
#2
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Без рекламы разрекламировали.
А с этой недопевицы взять штраф за рекламу
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