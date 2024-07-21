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Как одна из самых крупных финансовых структур страны мы понимаем, что мы несём и социальную ответственность.

Цитата:В корне неверное предложение.Должно быть так:Как одна из самых крупных финансовых структур страны мы оставляем за собой право иметь то чувство юмора которое считаем нужным. И все обиженные на голову и в прочие места могут далеко идти со своим недалеким мнением, засунув это мнение в собственный зад.