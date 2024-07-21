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≡ Три медали Чемпионата РК по легкой атлетике среди юниоров завоевали спортсмены Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49659
Три медали Чемпионата РК по легкой атлетике среди юниоров завоевали спортсмены Костанайской области
Отправлено: 21.07.24 - 10:49
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16-18 июля в Алматы проходили соревнования среди юношей и девушек 2005-2006 годов рождения. По итогам чемпионата в копилке нашего региона три медали - две серебряных и бронза. "НГ" поговорила с серебряным призером Дауром Доспуловым и его тренером.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5642
Три медали Чемпионата РК по легкой атлетике среди юниоров завоевали спортсмены Костанайской области
Отправлено: 21.07.24 - 10:49
#1
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Для юных бегунов, получается до сих пор не созданы условия для нормальных тренировок.

Ранее отмечал, что при советах в 17 летнем возрасте, в 1984 году 3000 метров на всесоюзной спартакиаде профтехобразования СССР, по стадиону пробежал за 8 минут 39 секунд, занял почётное третье место. В школе, в то время секций не были организованы, для тех ребят которые обучались после обеда. Тренировался в областном центре менее одного года, правда до этого, когда учился в школе регулярно в парке свиней гонял. Далее служба в армии, работа :lol: :lol: :lol: .

[Исправлено: Kairat stayer, 21.07.2024 - 11:54]
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