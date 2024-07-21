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[Исправлено: Kairat stayer, 21.07.2024 - 11:54]

Для юных бегунов, получается до сих пор не созданы условия для нормальных тренировок.Ранее отмечал, что при советах в 17 летнем возрасте, в 1984 году 3000 метров на всесоюзной спартакиаде профтехобразования СССР, по стадиону пробежал за 8 минут 39 секунд, занял почётное третье место. В школе, в то время секций не были организованы, для тех ребят которые обучались после обеда. Тренировался в областном центре менее одного года, правда до этого, когда учился в школе регулярно в парке свиней гонял. Далее служба в армии, работа