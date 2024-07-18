Re: Отцы-основатели Машкевич и Шодиев покинули совет директоров...

Отправлено: - 01:38

ппы являются министерство финансов РК– 40%, Александр Машкевич и семья Ибрагимовых – по 20,7%, Патох Шодиев – 18,6%... Машкевич, Шодиев и семья Ибрагимова (супруга и четверо сыновей) стали первыми долларовыми

.....хорошее слово по на которое просто можно не обратить внимание.....а так всё по спроведливости наибольший пакет имеют люди не вбившие гвоздя...вызывает смех и слёзы а где работяги которые положили своё здоровье да и жизни шахтёры да не только они,пришли левые всё загробастали каким образом...