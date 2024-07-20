Отправлено: - 15:54

абике:

Вот такой подарок получил каждый за свою халабуду в деревне Кунай.

Цитата:А цыгане с дачного общества Весна, вообще у чудили! Получили за свой дачные домики квартиры в мкр Береке, продали их и скупили дачи в дачном обществе Автомобилист и переезжают туда на ПМЖ..