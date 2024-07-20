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≡ Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49658
Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка вручили ключи от новых домов в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 15:02
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Дома построены из газоблоков с утеплением стен и облицовкой кирпичом. Прилежащий к каждому строению земельный участок - площадью 8,1 соток. Все дома благоустроены, ко всем подведены сети водоснабжения, канализации, электроснабжения, газоснабжения.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
261
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 20.07.24 - 15:02
#1
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Вот такой подарок получил каждый за свою халабуду в деревне Кунай. Людей стали приучать к халяве! Что это значит в будущем! Страхование жилья теперь в стране отменят наверное и будут давать всем новые дома, если даже нечаянно или умышленно сожжет свое незастрахованное жилье.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1890
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 20.07.24 - 15:54
#2
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Цитата:
абике:
Вот такой подарок получил каждый за свою халабуду в деревне Кунай.

А цыгане с дачного общества Весна, вообще у чудили! Получили за свой дачные домики квартиры в мкр Береке, продали их и скупили дачи в дачном обществе Автомобилист и переезжают туда на ПМЖ..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6317
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 20.07.24 - 18:33
#3
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
вообще у чудили!


Ваша информация - правдива и соответствует действительности??
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10678
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 20.07.24 - 20:48
#4
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--А заборчики можно посолиднее - а то как ***Дом-2**?Все на виду .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24096
Re: Кирпичик к кирпичику - Лишившимся жилья из-за паводка...
Отправлено: 20.07.24 - 22:12
#5
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Цитата:
Гога:
-А заборчики можно посолиднее - а то как ***Дом-2**?Все на виду .

А чё им скрывать? Главное чтобы чужая скотина не забрела и цветы не вытоптала, да собаки детей не покусали. С этим заборчик справится, а глушняк в цивилизованных странах не нужен. Могу мой дом с дороги сфоткать - нет забора вообще. И пусть заглядывают проезжающие - у меня тут красивый сад перед домом. :-P
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