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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 620 из 620«1...618619620
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5405
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 18:40
#9286
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Численность и национальный состав Торецка до начала войны
Национальный состав[править | править код] Данные переписи населения 2001 года[23]
№НациональностьКоличествоУд. вес
(%)1Украинцы 52% 95861,382
Русские31 % 11236,063
Белорусы 8580,994 чел
Татары 2620,305
Цыгане2220,26
Всего 86 281100,00
А сколько сейчас спасённых осталось?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 22:33
#9287
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Цитата:
saba:
№НациональностьКоличествоУд. вес (%)1Украинцы 52% 95861,382 Русские31 % 11236,063 Белорусы 8580,994 чел Татары 2620,305 Цыгане2220,26 Всего 86 281100,00

Это чё за такое? Сами на калькуляторе считали? В шапке количество а потом удельный вес, а ниже идут проценты, а потом вообще дроби. Это где там 86 миллионов всего? Вы хоть смотрите на то, что тащите сюда?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16405
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 23:01
#9288
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Цитата:
maxsaf:
О, полез срач искать в Канаде, обиделся

Срач ищут когда его фактически нет
И приходится на каких-то местных форумах,газетках искать внутренние новостям и натягивать сову на глобус
Тут просто загуглил Канада без света и на тебе кучу новостей прямо за этот год
Я то думал что в Торонто у вас это нонсенс чтобы дожди 750 тыс человек без света оставили
А у вас оказывается бардак постоянный то Еноты то мороз)
Деградируете во всю
Как там у Путина? Запад загнивает? Или ещё нет? Согласен с Вовой?))
Цитата:
Карачун:
Да откуда ж мне знать почему у нас электричество отключают, не докладывают, авария и все

Ну коты ни разу не слышал чтобы повлияли на отключение электричества)
Да такой смехоты ещё не дошло
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5405
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 23:01
#9289
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Цитата:
maxsaf:
Это

А это Вам не понять :-) из Википедии так скопировалось. Всего жителей было 86 тысяч было до так называемого освобождения, и в процентах украинцев и русских, остальные только по количеству. После" освобождения" цифры конечно совершенно не актуальные
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5405
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 19.07.24 - 23:06
#9290
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maxsaf:
Забейте Торецк в Гугле, там всё есть и спутниковые фото и заявление ТАСС и перепись 2001 года по населению
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.07.24 - 00:40
#9291
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Цитата:
abaika95:
Тут просто загуглил Канада без света и на тебе кучу новостей прямо за этот год Я то думал что в Торонто у вас это нонсенс чтобы дожди 750 тыс человек без света оставили А у вас оказывается бардак постоянный то Еноты то мороз)

А вот у вас, а у вас бардак в...
Ты чё думал, я сразу побегу искать всякую грязь и писать тут в ответ? )) зачем, ты и так это все сам знаешь )). Гугли дальше Канаду, может так быстрее поймёшь, что тебе сюда вообще не светит :lol:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5640
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.07.24 - 11:23
#9292
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Цитата:
saba:
! Вся Россия до сих пор верит в то что , малазийский Боинг сбили не они,хотя давно в открытом доступе все переговоры руководителей ДНР про то что они хотели сбить военный транспорт , а тут люди пачками с неба стали падать. Но всё равно Кремль сказал ,что не мы,значит так оно и есть! Любопытный соцопрос недавно опубликовали 70% россиян готовы поверить в инопланетян, если в них поверит Путин!


На мой взгляд, пропаганда хорошо работает. Но, иногда жизнь содержить горькую иронию. Помнится Киселев на первом канале российского телевидения говорил, о том, что Россия превратит США в радиокативный пепел. Скорее всего посыл был слушателям, которые любят слушать сказки.

Со вчерашнего дня, в основном украинские СМИ разгоняют информацию, об якобы утечке радиоактивного материала в Ростовской области 😂😂😂.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16405
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.07.24 - 12:04
#9293
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Цитата:
maxsaf:
А вот у вас, а у вас бардак в... Ты чё думал, я сразу побегу искать всякую грязь и писать тут в ответ? )) зачем, ты и так это все сам знаешь )

А чё ты сразу взбеленился то?)))
Воспринимай говно про свою страну спокойнее
В эту игру можно же играть в двоем правда? Ты сидишь из Канады на нашем форуме комментируя наши новости
Я достал ваши новости
Оказывается у вас чухни не меньше а даже больше чем у нас))
Терпи)
Цитата:
maxsaf:
может так быстрее поймёшь, что тебе сюда вообще не светит

В лёгкую могу переехать
Раз туда любого колхозника берут хоть из Индии хоть из Пакистана) ну ты знаешь)
Но Канада мне не нравится
Страна голубых и енотов)
США вот мой кумир) но её как и любимой мираж лучше любить из далека чтобы Флер не растерять
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16405
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.07.24 - 12:09
#9294
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Цитата:
Kairat stayer:
На мой взгляд, пропаганда хорошо работает.

Пропаганда в России топорная и ну очень тупая даже сами россияне смеются над соловьём
Просто население очень хочет верить в нее, другого то не остаётся. Возмутиться что Соловьев враль и Путин врёт сразу статья о дискредитации и тюрьма а из тюрьмы выход один на фронт в мясные войска.
Вот и сидят россияне молчат в тряпочку
Те кто мог высказаться уехали уже Цитата:
Kairat stayer:
Со вчерашнего дня, в основном украинские СМИ разгоняют информацию, об якобы утечке радиоактивного материала в Ростовской области 😂

Украинская пропаганда в выигрышном положении
Чё хочешь можно вкинуть и России придется оправдываться
Население России то прекрасно понимает что их пропаганда врёт и в первую очередь своему населению
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5640
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.07.24 - 13:37
#9295
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Цитата:
abaika95:


Война идет не только на поле боя, передовой, одновременно идет также и в информационном пространстве. Действительно власти в России неугодных в стране подавила, кто успел уехали.

Из числа оставщихся, большинство населения, с подачи пропаганды размышляют, как выглядит рай и поддерживают захват соседних территорий. С такими ресурсами давно построили бы РАЙ, однако, пока одушевленный фетиш побеждает, будем далее наблюдать 😂😂😂.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39607
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.07.24 - 15:16
#9296
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Цитата:
saba:
Русские31 % 11236,063

Русские россияне убивают русских с Украины десятками тысяч, тут да, идет какой то геноцид русских..
Но весь мир рад кстати..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.07.24 - 19:24
#9297
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Цитата:
abaika95:
В эту игру можно же играть в двоем правда? Ты сидишь из Канады на нашем форуме комментируя наши новости Я достал ваши новости

В отличие от тебя я родился и вырос в Казахстане, прожил там бОльшую часть жизни. Какое ты отношение имеешь к Канаде - не понятно. :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.07.24 - 19:26
#9298
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Цитата:
abaika95:
В лёгкую могу переехать.
Раз туда любого колхозника берут хоть из Индии хоть из Пакистана)

Не, снова им отдадут предпочтение, ты не дотянешь))

[Исправлено: maxsaf, 20.07.2024 - 20:27]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24095
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 20.07.24 - 19:37
#9299
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Цитата:
abaika95:
Страна голубых

Цитата:
abaika95:
США вот мой кумир)

Американские голубые тебе нравятся больше? Откуда такая избирательность?))
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