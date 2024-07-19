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≡ "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49658
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 19.07.24 - 15:12
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Костанайская область лидирует в смертности от заболеваний сердца, рассказал "НГ" директор Костанайского кардиологического центра Дмитрий ЛОБКОВ. Он поведал о проблемах кардиомедицины и областного здравоохранения в целом, а также поделился предложениями по их решению.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1473
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 20.07.24 - 10:22
#15
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Цель современной медицины не вылечить человека, я уже не говорю о профилактике, а доить с него деньги.
Чем больше и чаще болеют люди, тем выгоднее государству.
...
Было здесь про это:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1435
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 10:27
#16
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Цитата:
Skeptic:
тем выгоднее государству

А ещё чтобы по раньше помирали,пенсии не платить,это только элите можно жить 80+,а простому работяге 63 и гудбай.
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
35
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 11:19
#17
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Цитата:
Skeptic:
Цель современной медицины не вылечить человека, я уже не говорю о профилактике


Современному человеку в нынешних реалиях , наверное , нужно иметь базовые знания о физиологии человека.

На просторах русскоязычного интернета достаточно сайтов , где можно получить бесплатные и персональные медицинские консультации.
В принципе есть и мед платформы с ИИ
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1391
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 20.07.24 - 14:38
#18
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Цитата:
simkst:
На просторах русскоязычного интернета достаточно сайтов , где можно получить бесплатные и персональные медицинские консультации. В принципе есть и мед платформы с ИИ


.........я бы не стал доверять интерненым консультантам,всё таки обследование и консультация специалиста в живую надёжнее....хотя и это порой бывает.....не точно..
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
35
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 14:56
#19
Комментарий удален модератором.
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s
§ simkst
(Пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
35
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 15:03
#20
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
.........я бы не стал доверять интерненым консультантам,всё таки обследование и консультация специалиста в живую надёжнее....


Альтернативное 2 ое мнение , а может и 3ье мнение как получить?

Профайлы врачей / отзывы доступны - читайте , знакомьтесь, выбирайте
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1473
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 16:08
#21
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Цитата:
simkst:
На просторах русскоязычного интернета

На просторах интернета есть много т.н. "бирж копирайтинга". Сам там работал несколько лет. И тексты писал, и редактором работал...
Там можно заказать текст на любую тему. На абсолютно любую. Что владельцы разнобразных ресурсов и делают.
Так что, с тех пор я не особо доверяю ни т.н. "отзывам" на торговых площадках типа вальдберис, озон и прочих, ни другим прочим.
Лучший источник достоверной информации - книги, справочники, энциклопедии. Желательно - советских времён издания.
Только где ж их сейчас найти?

[Исправлено: Skeptic, 20.07.2024 - 17:09]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
738
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 18:57
#22
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Цитата:
simkst:
Современному человеку в нынешних реалиях , наверное , нужно иметь базовые знания о физиологии человека.

Оно может конечно и неплохо было бы. Но самое простое и примитивное знание "недоступно" любителям всяческой ереси, а это, на минуточку, большинство населения. А именно "хочешь похудеть? Спроси меня как" все также живет и процветает на тех же просторах тырнета. И даже если предположить что отзывы не заказные, а честно написанные пользователями, то как правило дельные люди с вменяемым, адекватным, научным мировоззрением отзывы вообще не пишут. А если и пишут то как правило с критикой по делу. Когда есть что критиковать. То есть они заведомо не станут обращаться к какому-нибудь "кашпировскому". Соответственно у такого "врача" будут два типа отзывов - от восторженных дурачков, и от недовольных дурачков. И тут вместо информации о полезности как доктора читатель получит информацию о харизматичности или специфических навыках общения данного индивида.
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