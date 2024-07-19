"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 19.07.24 - 15:12
Костанайская область лидирует в смертности от заболеваний сердца, рассказал "НГ" директор Костанайского кардиологического центра Дмитрий ЛОБКОВ. Он поведал о проблемах кардиомедицины и областного здравоохранения в целом, а также поделился предложениями по их решению. Читать новость
На просторах интернета есть много т.н. "бирж копирайтинга". Сам там работал несколько лет. И тексты писал, и редактором работал... Там можно заказать текст на любую тему. На абсолютно любую. Что владельцы разнобразных ресурсов и делают. Так что, с тех пор я не особо доверяю ни т.н. "отзывам" на торговых площадках типа вальдберис, озон и прочих, ни другим прочим. Лучший источник достоверной информации - книги, справочники, энциклопедии. Желательно - советских времён издания. Только где ж их сейчас найти?
simkst: Современному человеку в нынешних реалиях , наверное , нужно иметь базовые знания о физиологии человека.
Оно может конечно и неплохо было бы. Но самое простое и примитивное знание "недоступно" любителям всяческой ереси, а это, на минуточку, большинство населения. А именно "хочешь похудеть? Спроси меня как" все также живет и процветает на тех же просторах тырнета. И даже если предположить что отзывы не заказные, а честно написанные пользователями, то как правило дельные люди с вменяемым, адекватным, научным мировоззрением отзывы вообще не пишут. А если и пишут то как правило с критикой по делу. Когда есть что критиковать. То есть они заведомо не станут обращаться к какому-нибудь "кашпировскому". Соответственно у такого "врача" будут два типа отзывов - от восторженных дурачков, и от недовольных дурачков. И тут вместо информации о полезности как доктора читатель получит информацию о харизматичности или специфических навыках общения данного индивида.
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