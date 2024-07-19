Отправлено: - 14:38

simkst:

На просторах русскоязычного интернета достаточно сайтов , где можно получить бесплатные и персональные медицинские консультации. В принципе есть и мед платформы с ИИ

Цитата:.........я бы не стал доверять интерненым консультантам,всё таки обследование и консультация специалиста в живую надёжнее....хотя и это порой бывает.....не точно..