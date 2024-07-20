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Министр промышленности отказал в удовлетворении петиции об отмене утильсбора. Как он обосновал решение?
Министр промышленности отказал в удовлетворении петиции об отмене утильсбора. Как он обосновал решение?
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