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О строительстве отеля на месте кинотеатра узнал из СМИ - Аким Костаная прокомментировал планы по возведению Novotel
О строительстве отеля на месте кинотеатра узнал из СМИ - Аким Костаная прокомментировал планы по возведению Novotel
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