Re: О строительстве отеля на месте кинотеатра узнал из СМИ -...

Отправлено: - 16:31

Думаем,многим жителям города Костаная не нравится точечные постройки многоэтажных домов, уничтожение частного сектора.

Кто это решает только Аким Костаная?

Или как нам кажется все же это решает аким области? Он все время находится в тени.

Если аким города Костаная честен и он говорит правду, что не обращались в акимат города по поводу постройки отеля.

То есть шанс сохранить для жителей Костаная кинотеатр Казахстан.

И если Аким города (если все же не решает аким области) не даст разрешения на внесения кинотеатра, то будет молодец!

Только за это можно его будет уважать.

Дела лучше всяких слов.