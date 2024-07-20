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≡ О строительстве отеля на месте кинотеатра узнал из СМИ - Аким Костаная прокомментировал планы по возведению Novotel
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49657
О строительстве отеля на месте кинотеатра узнал из СМИ - Аким Костаная прокомментировал планы по возведению Novotel
Отправлено: 20.07.24 - 15:19
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В отделе архитектуры "НГ" ответили, что ни ПСД, ни эскиза на строительство отеля нет. Тогда мы отправили официальный запрос акиму Костаная Марату ЖУНДУБАЕВУ, чтобы выяснить, насколько сильно пострадают зеленые насаждения и без того переделываемого сквера и в курсе ли он вообще о строительстве отеля.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
39607
Re: О строительстве отеля на месте кинотеатра узнал из СМИ -...
Отправлено: 20.07.24 - 15:19
#1
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Мая хата с краю, я ниче не знаю..
Профайл
Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.07.20
Сообщений:
169
Re: О строительстве отеля на месте кинотеатра узнал из СМИ -...
Отправлено: 20.07.24 - 16:31
#2
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Думаем,многим жителям города Костаная не нравится точечные постройки многоэтажных домов, уничтожение частного сектора.
Кто это решает только Аким Костаная?
Или как нам кажется все же это решает аким области? Он все время находится в тени.
Если аким города Костаная честен и он говорит правду, что не обращались в акимат города по поводу постройки отеля.
То есть шанс сохранить для жителей Костаная кинотеатр Казахстан.
И если Аким города (если все же не решает аким области) не даст разрешения на внесения кинотеатра, то будет молодец!
Только за это можно его будет уважать.
Дела лучше всяких слов.
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.07.20
Сообщений:
169
Re: О строительстве отеля на месте кинотеатра узнал из СМИ -...
Отправлено: 20.07.24 - 16:39
#3
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Опечатка Т9

... не даст разрешения на уничтожение кинотеатра....
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