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≡ Недобросовестный подрядчик - Почему мешающий добираться до дач ров в Лисаковске до сих пор не закопали полностью?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49657
Недобросовестный подрядчик - Почему мешающий добираться до дач ров в Лисаковске до сих пор не закопали полностью?
Отправлено: 20.07.24 - 15:46
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Ров, выкопанный в Лисаковске вблизи садового общества "Урожайное-2" для ремонта водопроводных труб, не закопали полностью, сообщил "НГ" один из дачников. Он отмечает, что не закопанные участки рва вынуждают пожилых людей обходить ров пешком, что доставляет им неудобства.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1889
Re: Недобросовестный подрядчик - Почему мешающий добираться до...
Отправлено: 20.07.24 - 15:46
#1
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Цитата:
Ров, выкопанный в Лисаковске вблизи садового общества "Урожайное-2" для ремонта водопроводных труб, не закопали полностью, сообщил "НГ" один из дачников. Он отмечает, что не закопанные участки рва вынуждают пожилых людей обходить ров пешком, что доставляет им неудобства.

Источник:

Я-апонский городовой! Видимо жалобщику не удобно воровать через этот ров..Дороги или тропинки пешеходной я на фото не вижу! И прессе похоже больше не о чем писать..
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