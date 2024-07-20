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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=52958 Ров, выкопанный в Лисаковске вблизи садового общества "Урожайное-2" для ремонта водопроводных труб, не закопали полностью, сообщил "НГ" один из дачников. Он отмечает, что не закопанные участки рва вынуждают пожилых людей обходить ров пешком, что доставляет им неудобства.Источник:

Цитата:Я-апонский городовой! Видимо жалобщику не удобно воровать через этот ров..Дороги или тропинки пешеходной я на фото не вижу! И прессе похоже больше не о чем писать..