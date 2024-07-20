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≡ В автобусах Алматы уберут наличную оплату проезда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49657
В автобусах Алматы уберут наличную оплату проезда
Отправлено: 20.07.24 - 15:44
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Руководитель управления городской мобильности Сагындык ТЕЛИБАЕВ считает, что данная мера направлена на обеспечение безопасности перевозок, поскольку позволит водителю автобуса управлять транспортным средством, не отвлекаясь на сбор денег.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1347
Re: В автобусах Алматы уберут наличную оплату проезда
Отправлено: 20.07.24 - 15:44
#1
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божежмой
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