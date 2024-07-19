Отправлено: - 23:01

maxsaf:

О, полез срач искать в Канаде, обиделся

Карачун:

Да откуда ж мне знать почему у нас электричество отключают, не докладывают, авария и все

Цитата:Срач ищут когда его фактически нетИ приходится на каких-то местных форумах,газетках искать внутренние новостям и натягивать сову на глобусТут просто загуглил Канада без света и на тебе кучу новостей прямо за этот годЯ то думал что в Торонто у вас это нонсенс чтобы дожди 750 тыс человек без света оставилиА у вас оказывается бардак постоянный то Еноты то мороз)Деградируете во всюКак там у Путина? Запад загнивает? Или ещё нет? Согласен с Вовой?))Цитата:Ну коты ни разу не слышал чтобы повлияли на отключение электричества)Да такой смехоты ещё не дошло