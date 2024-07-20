НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ 174 стихийные свалки обнаружены в Костанайской области, убирать их никто не торопится
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49652
174 стихийные свалки обнаружены в Костанайской области, убирать их никто не торопится
Отправлено: 20.07.24 - 10:37
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Об этом на брифинге 17 июля рассказал руководитель департамента экологии Куаныш ЕЛЕУСИНОВ. Несанкционированные свалки зафиксированы на территории 6 районов и 4 городов области.
Читать новость

абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
260
Re: 174 стихийные свалки обнаружены в Костанайской области,...
Отправлено: 20.07.24 - 10:37
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Надо выезжать сотрудникам департамента для того, чтобы собрать материал и наказывать"спящих и не видящих безобразия" акимов всех регионов! А если выезжать для того, чтобы только посмотреть ведутся ли работы и поесть бесбармака, то не надо тратить бюджетные деньги проснувшимся сотрудникам Департамента экологии! Вот вам пример бездействий государственных служащих. И так по всей стране, только ежемесячно получают деньги и просыпаются пока Президент не пнет кого-либо. Пора будить всех и ставить в строй, чтобы все работали!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1390
Re: 174 стихийные свалки обнаружены в Костанайской области,...
Отправлено: 20.07.24 - 12:42
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
........говорят стал штрафстаном к этому ещё станет и мусорстаном ,акмы бездействуют всё возложили на наруки часного бизнеса,а бизнес как видим не справляется...будум тонуть в мусоре....
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS