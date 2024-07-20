Re: 174 стихийные свалки обнаружены в Костанайской области,...

Отправлено: - 10:37

Надо выезжать сотрудникам департамента для того, чтобы собрать материал и наказывать"спящих и не видящих безобразия" акимов всех регионов! А если выезжать для того, чтобы только посмотреть ведутся ли работы и поесть бесбармака, то не надо тратить бюджетные деньги проснувшимся сотрудникам Департамента экологии! Вот вам пример бездействий государственных служащих. И так по всей стране, только ежемесячно получают деньги и просыпаются пока Президент не пнет кого-либо. Пора будить всех и ставить в строй, чтобы все работали!