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174 стихийные свалки обнаружены в Костанайской области, убирать их никто не торопится
174 стихийные свалки обнаружены в Костанайской области, убирать их никто не торопится
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