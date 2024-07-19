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≡ "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49651
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 19.07.24 - 15:12
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Костанайская область лидирует в смертности от заболеваний сердца, рассказал "НГ" директор Костанайского кардиологического центра Дмитрий ЛОБКОВ. Он поведал о проблемах кардиомедицины и областного здравоохранения в целом, а также поделился предложениями по их решению.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1472
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 20.07.24 - 10:22
#15
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Цель современной медицины не вылечить человека, я уже не говорю о профилактике, а доить с него деньги.
Чем больше и чаще болеют люди, тем выгоднее государству.
...
Было здесь про это:
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1435
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 10:27
#16
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Цитата:
Skeptic:
тем выгоднее государству

А ещё чтобы по раньше помирали,пенсии не платить,это только элите можно жить 80+,а простому работяге 63 и гудбай.
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Страница 2 из 2«12
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