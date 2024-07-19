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"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 49651
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 19.07.24 - 15:12
Костанайская область лидирует в смертности от заболеваний сердца, рассказал "НГ" директор Костанайского кардиологического центра Дмитрий ЛОБКОВ. Он поведал о проблемах кардиомедицины и областного здравоохранения в целом, а также поделился предложениями по их решению.
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С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1435
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 19.07.24 - 15:12
На ёлочки для путина есть 600 млн,которые рыжие стоят,а на антиограф нету.. Смешная у нас страна.
[Исправлено: Сабыр, 19.07.2024 - 16:15]
[Исправлено: Сабыр, 19.07.2024 - 16:15]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 259
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 19.07.24 - 15:57
Этот врач практик и просит ради сохранения здоровья населению Костанайской области, просит всего один ангиограф, а неповоротливая медицина не только области, больше похожая на насытившуюся доходами барыню, которую не проверяют государственные структуры, уже не слышит эту просьбу, тут же не слышит и областной маслихат, который по Конституции РК обязан представлять интересы населения Костанайской области! Вот отсюда и на практике больные граждане видят, что власти гос-ва могут только красиво говорить, а реально услышать и удовлетворить просьбу специалиста в Слышащем гос-ве, не желают, ссылаясь на тугоухость! Возможно требуется врач в виде главы гос-ва с профессией ухо-горло-нос, поскольку пора уже тех кто саботирует в Слышащем гос-ве, и не поддаются лечению, сознание подправить.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1389
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 19.07.24 - 16:16
Цитата:
.....поедь в славный город герой Москву и запишись на приём к Путину,если примет придьяви ему за ёлочки заодно спроси почему желтеют?А если не примет приедешь возми леичку и полей а вообще возми шевство над ёлочками мы тебе будем благодарны весь город да чё город СТРАНА!!!!!
Сабыр:
На ёлочки для путина есть 600 млн,которые рыжие стоят,а на антиограф нету.. Смешная у нас страна.
На ёлочки для путина есть 600 млн,которые рыжие стоят,а на антиограф нету.. Смешная у нас страна.
.....поедь в славный город герой Москву и запишись на приём к Путину,если примет придьяви ему за ёлочки заодно спроси почему желтеют?А если не примет приедешь возми леичку и полей а вообще возми шевство над ёлочками мы тебе будем благодарны весь город да чё город СТРАНА!!!!!
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1435
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 19.07.24 - 16:29
Цитата:
Это типа смеяться надо или что? Тебе смешно что у нас в городе люди умирают без необходимого оборудования или что??
родом из Шанхая2022:
и запишись на приём
и запишись на приём
Это типа смеяться надо или что? Тебе смешно что у нас в городе люди умирают без необходимого оборудования или что??
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1389
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 19.07.24 - 16:32
Цитата:
.....это давно все поняли цирк уехал клоуны остались.....
Сабыр:
Смешная у нас страна.
Смешная у нас страна.
.....это давно все поняли цирк уехал клоуны остались.....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15070
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 19.07.24 - 17:06
Цитата:
Действительно как поведут себя врачи если второй окажется высокий чиновник? Звонки от министерства итд. А может уже была такая ситуация?
По идее, должен стоять второй ангиограф или этого пациента с разрезом надо убрать со стола и положить второго лечить
Действительно как поведут себя врачи если второй окажется высокий чиновник? Звонки от министерства итд. А может уже была такая ситуация?
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 93
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 19.07.24 - 18:20
Уважаемый Сабыр! Вас что на родовых тоях учат все собственные 33 летние грехи валить на Путина? Это уже не смешно!
[Исправлено: Gljuk, 19.07.2024 - 18:52]
[Исправлено: Gljuk, 19.07.2024 - 18:52]
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6315
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 19.07.24 - 18:44
Цитата:
Была: в Комеди клаб, где Светлаков играл врача.
Vit:
А может уже была такая ситуация?
А может уже была такая ситуация?
Была: в Комеди клаб, где Светлаков играл врача.
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 19.07.24 - 19:14
Цитата:
Почему выскочка стал рассказывать НГ свой проблемы, а не своему руководству??? Возможно от того что пришли молодые талантливые специалисты и затмили его и в знаниях и в опыте и таланте!
Костанайская область лидирует в смертности от заболеваний сердца, рассказал "НГ" директор Костанайского кардиологического центра Дмитрий ЛОБКОВ.
Источник:
Источник:
Почему выскочка стал рассказывать НГ свой проблемы, а не своему руководству??? Возможно от того что пришли молодые талантливые специалисты и затмили его и в знаниях и в опыте и таланте!
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 19.07.24 - 19:17
Скоро начнёт шаманить и ставить диагноз при помощи маятника как и его отец..
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 32
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 19.07.24 - 22:07
Цитата:
Бригада сосудистых нейрохирургов из областной больницы несколько раз в неделю приезжает оперировать / работать на ангиографе в городскую больницу.
Лобков по поводу ангиографа скорее прав
ПолиграфЪ Боярышников:
ПолиграфЪ Боярышников
ПолиграфЪ Боярышников
Бригада сосудистых нейрохирургов из областной больницы несколько раз в неделю приезжает оперировать / работать на ангиографе в городскую больницу.
Лобков по поводу ангиографа скорее прав
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1345
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 19.07.24 - 23:06
Цитата:
Акрос, подсоби, ни черта не могу найти. заранее благодарю.
ACROS:
Была: в Комеди клаб, где Светлаков играл врача.
Была: в Комеди клаб, где Светлаков играл врача.
Акрос, подсоби, ни черта не могу найти. заранее благодарю.
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4528
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 20.07.24 - 02:55
Цитата:
К его отцу есть претензии?
Лично я уважаю его отца, потому что лечился у него. Методы необычные? А я обычные проходил - не помогли. Пусть хоть с бубном прыгают - лишь бы могли излечить!
А у нас первая стадия - участковые врачи, которые сами начинают тебя лечить не глядя. Молодые, еще только набираются опыта... Но мне страшно - почему на мне?!
Просит второй ангиограф? А что, неправильно? Ставит проблемы в газете? А кто запретит?
ПолиграфЪ Боярышников:
К его отцу есть претензии?
Лично я уважаю его отца, потому что лечился у него. Методы необычные? А я обычные проходил - не помогли. Пусть хоть с бубном прыгают - лишь бы могли излечить!
А у нас первая стадия - участковые врачи, которые сами начинают тебя лечить не глядя. Молодые, еще только набираются опыта... Но мне страшно - почему на мне?!
Просит второй ангиограф? А что, неправильно? Ставит проблемы в газете? А кто запретит?
s
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 32
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 20.07.24 - 10:06
Цитата:
КОСТАНАЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ТОО
Форма собственности -Частная собственность
Руководители -Лобков Дмитрий Владимирович · · 15.09.2017 - наст. время
ПолиграфЪ Боярышников:
Почему выскочка стал рассказывать НГ свой проблемы, а не своему руководству???
Почему выскочка стал рассказывать НГ свой проблемы, а не своему руководству???
КОСТАНАЙСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, ТОО
Форма собственности -Частная собственность
Руководители -Лобков Дмитрий Владимирович · · 15.09.2017 - наст. время
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