Отправлено: - 02:40

olegggon:



Цитата:А государство как бы не имеет ничего с утильсбора - получатель средств не оно! В бюджет не капает оттуда ничего! Но теперь оно имеет право распоряжаться этими средствами на предмет "Кому дать". Любому из владельцев сборочных заводов, но не государству..