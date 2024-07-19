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≡ Петиция об отмене утильсбора: Министр промышленности вынес решение
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49651
Петиция об отмене утильсбора: Министр промышленности вынес решение
Отправлено: 19.07.24 - 22:21
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Уполномоченные государственные органы и организации выразили несогласие с доводами петиции, и сегодня на официальном сайте госорганов РК gov.kz. опубликовали решение Министра промышленности и строительства РК Каната Шарлапаева по петиции и его обоснования.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1401
Re: Петиция об отмене утильсбора: Министр промышленности вынес...
Отправлено: 19.07.24 - 22:21
#1
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«Рабочая группа посещетила». Это типа, «пощекотала» 🤣 или щетину потрогала 😊.
Если серьёзно, то эта затея была изначально обречена на фиаско. Отрывать у государства такую большую сиську. У нас не Швейцария, чтобы власти соглашались с гражданами.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1345
Re: Петиция об отмене утильсбора: Министр промышленности вынес...
Отправлено: 19.07.24 - 23:10
#2
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на кой хрен вообще тогда петиции???
риторика....
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15070
Петиция об отмене утильсбора: Министр промышленности вынес решение
Отправлено: 19.07.24 - 23:24
#3
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Правильно) не жили богато и нечего начинать. А то в инетах все уже размечтались новые елантры из Китая за 3-4ляма купить.
Ага, фиг государство даст такой халявы. Всех загонит в банки на автокредиты) на крутят в две цены.

[Исправлено: Vit, 19.07.2024 - 23:25]
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4528
Re: Петиция об отмене утильсбора: Министр промышленности вынес...
Отправлено: 20.07.24 - 02:40
#4
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Цитата:
olegggon:

А государство как бы не имеет ничего с утильсбора - получатель средств не оно! В бюджет не капает оттуда ничего! Но теперь оно имеет право распоряжаться этими средствами на предмет "Кому дать". Любому из владельцев сборочных заводов, но не государству..
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6973
Re: Петиция об отмене утильсбора: Министр промышленности вынес...
Отправлено: 20.07.24 - 08:20
#5
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Что-то в интернете не нашел информации про этот злополучный утильсбор, для чего он нужен,кто начальник,как применяют???
Видимо,чтобы разогнать перегонщиков и левых продавцов авто,стать единственным монополистом на рынке,иначе другое в ум не приходит. Огнем играют чиновники, как бы опять жигиты не поперлись скандировать речевку-аким выходи!
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