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≡ Автобус упал в воронку: тело третьего спасателя нашли спустя 7 месяцев в Павлодарской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49651
Автобус упал в воронку: тело третьего спасателя нашли спустя 7 месяцев в Павлодарской области
Отправлено: 19.07.24 - 18:29
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Тело заместителя командира взвода Айдоса Шаймерденова достали из очистного пространства вблизи шахты в Павлодарской области сегодня, 19 июля. Об этом сообщил гендиректор АО "Майкаинзолото" Кайролла Журсунбаев, передает Informburo.kz.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3424
Re: Автобус упал в воронку: тело третьего спасателя нашли спустя...
Отправлено: 19.07.24 - 18:29
#1
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Цитата:
Эскалатором можно повредить тело.

Не сомневаюсь. Но, может быть, экскаватором?
Честно говоря, эти очепятки уже достали.
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1258
Re: Автобус упал в воронку: тело третьего спасателя нашли спустя...
Отправлено: 19.07.24 - 23:07
#2
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