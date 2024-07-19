Петиция об отмене утильсбора: Министр промышленности вынес решение

Отправлено: - 23:24

Правильно) не жили богато и нечего начинать. А то в инетах все уже размечталась новые елантры из Китая за 3-4ляма купить.

Ага, фиг государство даст такой халявы. Всех загонит в банки на автокредиты) на крутят в две цены.