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≡ В Костанае ведётся работа по покраске фасадов многоэтажек и не только фасадов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49650
В Костанае ведётся работа по покраске фасадов многоэтажек и не только фасадов
Отправлено: 19.07.24 - 19:57
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Одновременно с покраской фасадов домов, ремонтные бригады, зачем-то закрашивают из пульверизаторов оконные стёкла и рамы, а так-же москитные сетки, и т.д. Всё это очень непросто отмыть.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
259
Re: В Костанае ведётся работа по покраске фасадов многоэтажек и...
Отправлено: 19.07.24 - 19:57
#1
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Есть же пословица: Заставь дурака молиться, а он и лоб расшибет! Похожая ситуация! В суд подавайте групповой иск и обяжите тех, кто закрашивает стекла, рамы через суд выполнить услугу качественно, поскольку исполнители не знают как обращаться с инструментом.
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