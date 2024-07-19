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В Костанае ведётся работа по покраске фасадов многоэтажек и не только фасадов
В Костанае ведётся работа по покраске фасадов многоэтажек и не только фасадов
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