"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 19.07.24 - 15:12
Костанайская область лидирует в смертности от заболеваний сердца, рассказал "НГ" директор Костанайского кардиологического центра Дмитрий ЛОБКОВ. Он поведал о проблемах кардиомедицины и областного здравоохранения в целом, а также поделился предложениями по их решению. Читать новость
Этот врач практик и просит ради сохранения здоровья населению Костанайской области, просит всего один ангиограф, а неповоротливая медицина не только области, больше похожая на насытившуюся доходами барыню, которую не проверяют государственные структуры, уже не слышит эту просьбу, тут же не слышит и областной маслихат, который по Конституции РК обязан представлять интересы населения Костанайской области! Вот отсюда и на практике больные граждане видят, что власти гос-ва могут только красиво говорить, а реально услышать и удовлетворить просьбу специалиста в Слышащем гос-ве, не желают, ссылаясь на тугоухость! Возможно требуется врач в виде главы гос-ва с профессией ухо-горло-нос, поскольку пора уже тех кто саботирует в Слышащем гос-ве, и не поддаются лечению, сознание подправить.
Сабыр: На ёлочки для путина есть 600 млн,которые рыжие стоят,а на антиограф нету.. Смешная у нас страна.
.....поедь в славный город герой Москву и запишись на приём к Путину,если примет придьяви ему за ёлочки заодно спроси почему желтеют?А если не примет приедешь возми леичку и полей а вообще возми шевство над ёлочками мы тебе будем благодарны весь город да чё город СТРАНА!!!!!
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