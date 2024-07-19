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≡ "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
49650
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 19.07.24 - 15:12
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Костанайская область лидирует в смертности от заболеваний сердца, рассказал "НГ" директор Костанайского кардиологического центра Дмитрий ЛОБКОВ. Он поведал о проблемах кардиомедицины и областного здравоохранения в целом, а также поделился предложениями по их решению.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1434
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 19.07.24 - 15:12
#1
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На ёлочки для путина есть 600 млн,которые рыжие стоят,а на антиограф нету.. Смешная у нас страна.

[Исправлено: Сабыр, 19.07.2024 - 16:15]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
259
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 19.07.24 - 15:57
#2
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Этот врач практик и просит ради сохранения здоровья населению Костанайской области, просит всего один ангиограф, а неповоротливая медицина не только области, больше похожая на насытившуюся доходами барыню, которую не проверяют государственные структуры, уже не слышит эту просьбу, тут же не слышит и областной маслихат, который по Конституции РК обязан представлять интересы населения Костанайской области! Вот отсюда и на практике больные граждане видят, что власти гос-ва могут только красиво говорить, а реально услышать и удовлетворить просьбу специалиста в Слышащем гос-ве, не желают, ссылаясь на тугоухость! Возможно требуется врач в виде главы гос-ва с профессией ухо-горло-нос, поскольку пора уже тех кто саботирует в Слышащем гос-ве, и не поддаются лечению, сознание подправить.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1389
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 19.07.24 - 16:16
#3
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Цитата:
Сабыр:
На ёлочки для путина есть 600 млн,которые рыжие стоят,а на антиограф нету.. Смешная у нас страна.

.....поедь в славный город герой Москву и запишись на приём к Путину,если примет придьяви ему за ёлочки заодно спроси почему желтеют?А если не примет приедешь возми леичку и полей а вообще возми шевство над ёлочками мы тебе будем благодарны весь город да чё город СТРАНА!!!!! :-) :-) :-)
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1434
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 19.07.24 - 16:29
#4
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
и запишись на приём

Это типа смеяться надо или что? Тебе смешно что у нас в городе люди умирают без необходимого оборудования или что??
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1389
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 19.07.24 - 16:32
#5
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Цитата:
Сабыр:
Смешная у нас страна.


.....это давно все поняли цирк уехал клоуны остались..... ;-) ;-) ;-)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15069
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 19.07.24 - 17:06
#6
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Цитата:
По идее, должен стоять второй ангиограф или этого пациента с разрезом надо убрать со стола и положить второго лечить

Действительно как поведут себя врачи если второй окажется высокий чиновник? Звонки от министерства итд. А может уже была такая ситуация?
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
93
"Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии областной медицины рассказал директор Кардиоцентра в Костанае
Отправлено: 19.07.24 - 18:20
#7
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Уважаемый Сабыр! Вас что на родовых тоях учат все собственные 33 летние грехи валить на Путина? Это уже не смешно!

[Исправлено: Gljuk, 19.07.2024 - 18:52]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6315
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 19.07.24 - 18:44
#8
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Цитата:
Vit:
А может уже была такая ситуация?


Была: в Комеди клаб, где Светлаков играл врача.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1887
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 19.07.24 - 19:14
#9
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Цитата:
Костанайская область лидирует в смертности от заболеваний сердца, рассказал "НГ" директор Костанайского кардиологического центра Дмитрий ЛОБКОВ.

Источник:

Почему выскочка стал рассказывать НГ свой проблемы, а не своему руководству??? Возможно от того что пришли молодые талантливые специалисты и затмили его и в знаниях и в опыте и таланте!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1887
Re: "Это большой, неповоротливый гигант" - О состоянии...
Отправлено: 19.07.24 - 19:17
#10
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Скоро начнёт шаманить и ставить диагноз при помощи маятника как и его отец..
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